Survivor Şampiyonu İsmail Balaban Başkan Muhittin Böcek'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Survivor Şampiyonu İsmail Balaban Başkan Muhittin Böcek'i ziyaret etti

Başkan Böcek Balaban'a eliyle baklava yedirdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'manevi oğlum' dediği sarı fırtına lakaplı Survivor 2021 Şampiyonu İsmail Balabanı makamında ağırladı. Survivor 2021 şampiyonluk kupasını birlikte kaldıran Başkan Böcek ve İsmail Balaban duygulu anlar yaşadı. Başkan Böcek Balaban'a 6 ay boyunca çok aç kaldın diyerek kendi elleriyle baklava yedirdi ve başarısından dolayı kutladı.

Başkan Muhittin Böcek'in manevi oğlum dediği Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Güreşçisi İsmail Balaban, 6 ay önce Başkan Muhittin Böcek'i makamında ziyaret ederek Survivor yarışması için dua ve destek istemişti. Başkan Böcek de İsmail Balaban'ı Dominik'e dualarla uğurlayarak 'şampiyonluk sözü almıştı. 6 ay boyunca güçlü rakipleriyle mücadele eden Balaban, finale kalıp sevenlerinin desteğiyle Survivor Şampiyonu oldu ve Başkan Böcek'e verdiği sözü tuttu. Kırkpınar Başpehlivanlığı, Dünya Şampiyonluğu unvanlarına Survivor 2021 Şampiyonluğu'nu da ekleyen sarı fırtına İsmail Balaban, Antalya'ya büyük onur ve gurur yaşattı.

HEP DUA ETTİK

Survivor 2021 Şampiyonu İsmail Balaban bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Belediye önünde kalabalık bir gurup tarafından coşkuyla ve alkışlarla karşılanan İsmail Balaban, Başkan Böcek ile kucaklaştı. Başkan Böcek, manevi oğluna sarılarak, başarısından ve şampiyonluğundan dolayı tebrik etti. Duygusal anlar yaşayan Başkan Böcek, İsmail Balaban'ı dualarla uğurladıklarını hatırlatarak, "Benim sarı fırtınamın, manevi evladımın gidişinde çok dua etmiştim. Her akşam Survivor başlamadan önce yerimizi alıyorduk ve mücadelesini heyecanla izliyorduk. Türkiye'nin onuru, gururu, ata sporumuzun temsilcisi oldu. Dualarımızı esirgemedik ve hep destek olduk. Başaracağına inanmıştım. Ailesine, annesine, babasına, hocalarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SÖZÜMÜ TUTTUM

Survivor 2021 Şampiyonu İsmail Balaban da, 2008 yılından beri kardeşi Turan Balaban ile birlikte kendisine Başkan Muhittin Böcek'in destek olduğunu belirterek "Güreşe başladığımdan beri birlikteyiz. Manevi babam oldu. Bugünlere gelmemde büyük katkısı var. Allah razı olsun. Beni dualarla uğurladı. Kendisine söz vermiştim. Şampiyon olup geleceğim demiştim. Bu sözümü tutmanın sevincini, mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum " dedi.

BAKLAVA YEDİRDİ

İsmail Balaban, Survivor Şampiyonluk Kupası'nı Başkan Muhittin Böcek ile birlikte kaldırarak Antalyalılara armağan etti. Başkan Böcek 'Survivor 2021 Şampiyonu Oğlum İsmail Balalan'ı Tebrik Ediyorum' yazılı fotoğrafını Balaban'a hediye etti. Başkan Böcek daha sonra İsmail Balaban'ın Dominik'te çok açlık çektiğini hatta ceza bile yediğini hatırlatarak tatlı ikramında bulundu. Kendi elleriyle Balaban'a tatlı yediren Başkan Böcek şifa olmasını diledi.

KIRKPINAR İÇİN KAMPA GİRİYOR

İsmail Balaban, 10 gün sonra yapılacak Kırkpınar güreşleri için yarından itibaren antrenmanlara başlayacağını ve tekrar şampiyon olmak için mücadele edeceğini söyledi. Ziyaretin sonunda Başkan Böcek ve Balaban tüm Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçileri ile birlikte toplu fotoğraf çektirerek ziyaret anısını ölümsüzleştirdi.

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