Survivor Sancakay Ilım Morgül ile Yılmaz Morgül akraba mı? İşte gerçekler... - Son Dakika

Survivor Sancakay Ilım Morgül ile Yılmaz Morgül akraba mı? İşte gerçekler...

25.01.2021 19:46
Survivor Sancakay Ilım Morgül ile Yılmaz Morgül akraba mı? İşte gerçekler..., System.String[]

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en az SMS oyunu alarak adaya veda eden Sancakay Ilım Morgül ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sancakay Ilım Morgül'ün sanatçı Yılmaz Morgül ile akraba olduğu öne sürüldü. İşin iç yüzü kısa sürede ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Survivor 2021'de İlayda, Dora ve Öykü ile eleme potasına kalan Sancakay Ilım Morgül, en az SMS oyunu alarak adaya veda etmişti.

Sancakay Ilım Morgül'ün vedası sonrası sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı.

Survivor Sancakay Ilım Morgül ile Yılmaz Morgül akraba mı? İşte gerçekler...

Survivor, SMS, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Survivor Sancakay Ilım Morgül ile Yılmaz Morgül akraba mı? İşte gerçekler... - Son Dakika Magazin


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