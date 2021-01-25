Survivor Sancakay Ilım Morgül ile Yılmaz Morgül akraba mı? İşte gerçekler...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Survivor 2021'de İlayda, Dora ve Öykü ile eleme potasına kalan Sancakay Ilım Morgül, en az SMS oyunu alarak adaya veda etmişti.





Sancakay Ilım Morgül'ün vedası sonrası sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı.