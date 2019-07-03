Son Dakika Haberleri: Survivor Seda'yı tebrik ettiler
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Survivor Seda'yı tebrik ettiler

1 saat önce

SURVİVOR 2019'da, Türk takımında yarı finale kalan Seda Ocak'ın başarısı, spor danışmanlığı yaptığı üniversite tarafından sevinçle karşılandı.

Survivor Seda'yı tebrik ettiler, System.String[]
SURVİVOR 2019'da, Türk takımında yarı finale kalan Seda Ocak'ın başarısı, spor danışmanlığı yaptığı üniversite tarafından sevinçle karşılandı.

Survivor Türkiye- Yunanistan'da 5 ay önce serüvenine başlayan Seda Ocak, yarı finalist koltuğuna oturan iki yarışmacıdan biri oldu. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nda spor danışmanlığı yapan Seda Ocak'a elde ettiği başarısından dolayı üniversite tarafından tebrik mesajı geldi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "Atletizm alanında önemli başarılara sahip olan Seda Ocak'ı 5 ay boyunca göstermiş olduğu performansından ve başarısından dolayı tebrik ediyoruz. Kadınlarımıza güveniyoruz ve her zaman arkalarındayız. Seda Ocak'ı tüm yarışma boyunca üniversite olarak yakından takip ettik ve gönülden destekledik. Bir kadın yarışmacı olarak yarı final koltuğuna oturup ikinci olmasından dolayı gurur duyduk" denildi.

SURVİVOR SEDA KİMDİR?

Seda Ocak, eski yarışmacılardan Sema Aydemir'in ikizidir. Bursa Kız Lisesi'ni bitiren Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bölümlerini bitirdi. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nda spor danışmanlığı yapmaya devam eden Ocak, eski milli atlet ve antrenör olup, 100 metre engelli koşucusu olarak da tanınıyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:45 Kaynak: DHA
İstanbul, Kültür Sanat
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