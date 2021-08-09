Survivor Sercan Yıldırım evleniyor! İşte müstakbel eşi

Sürpriz teklif karşısında bir hayli şaşıran Yönel, teklifi kabul etti.

15 kişinin öldüğü kazada ölen şoför mesai arkadaşının yerine çalışmış! Arkadaşı: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim

Tecavüze uğrayıp şikayet ettiği şahıslar tarafından tekrar tecavüz edilen Eda Nur intihar etti! Annesine son mesajı: Kızını çok harcadılar anne