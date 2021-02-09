Survivor Sergen vatoz saldırısına uğradı

Ocak ayında ekran macerasına kaldığı yerden devam eden Survivor'ın bu akşam yayınlanan bölümüne, ünlüler takımında yer alan Sergen Bayar'ın başına gelen saldırı damga vurdu.
TV8 ekranlarından yayınlanan yarışmada, denizden balık avlandığı sırada acı içinde bağırmaya başlayan Bayar, ekibe korku dolu anlar yaşattı. Çığlıkların üzerine Sergen'in yanına koşan takım arkadaşları, yarışmacıya yardım ederek denizden çıkardı.
Yarışmacılardan Çağrı, "Nefesine odaklan sen. Sadece nefesine odaklan" diyerek arkadaşını sakinleştirmeye çalışırken, saldırıya uğrayan Sergen ise, "Acı ve hissizlik var şu an yani kırıkken olan hissiyat diyeyim size" dedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk müdahalede yarışmacının vatoz saldırısına uğradığını belirtti.
İlk müdahale sonucu acıları dinmeyen Sergen, "Bu işe yaramıyor." diyerek, ekibi ve izleyici karşısında acı içinde kıvrandı. Ekipler, adada yapılan müdahalelerin ardından yarışmacıyı tekneye bindirerek, tedavi için doktorun yanına götürdü. Sergen'in sağlık durumu ile ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.
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