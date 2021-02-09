Survivor Sergen vatoz saldırısına uğradı - Son Dakika

Survivor Sergen vatoz saldırısına uğradı

09.02.2021 23:19

TV8 ekranlarından yayınlanan Survivor Türkiye 2021'in ünlüler takımında yer alan Sergen Bayar, balık avladığı sırada, vatoz saldırısına uğradı. İlk müdahalenin işe yaramadığı yarışmacı, acı içinde tedavi edilmek üzere adadan çıkarıldı.

Ocak ayında ekran macerasına kaldığı yerden devam eden Survivor'ın bu akşam yayınlanan bölümüne, ünlüler takımında yer alan Sergen Bayar'ın başına gelen saldırı damga vurdu.

ACI İÇİNDE BAĞIRMAYA BAŞLADI

TV8 ekranlarından yayınlanan yarışmada, denizden balık avlandığı sırada acı içinde bağırmaya başlayan Bayar, ekibe korku dolu anlar yaşattı. Çığlıkların üzerine Sergen'in yanına koşan takım arkadaşları, yarışmacıya yardım ederek denizden çıkardı.

Survivor Sergen vatoz saldırısına uğradı

"ACI VE HİSSİZLİK VAR"

Yarışmacılardan Çağrı, "Nefesine odaklan sen. Sadece nefesine odaklan" diyerek arkadaşını sakinleştirmeye çalışırken, saldırıya uğrayan Sergen ise, "Acı ve hissizlik var şu an yani kırıkken olan hissiyat diyeyim size" dedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk müdahalede yarışmacının vatoz saldırısına uğradığını belirtti.

İLK MÜDAHALE İŞE YARAMADI

İlk müdahale sonucu acıları dinmeyen Sergen, "Bu işe yaramıyor." diyerek, ekibi ve izleyici karşısında acı içinde kıvrandı. Ekipler, adada yapılan müdahalelerin ardından yarışmacıyı tekneye bindirerek, tedavi için doktorun yanına götürdü. Sergen'in sağlık durumu ile ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.

Survivor Sergen vatoz saldırısına uğradı

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Son Dakika Magazin Survivor Sergen vatoz saldırısına uğradı - Son Dakika Magazin


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