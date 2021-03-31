Snob Magazin'in haberine göre; Geçtiğimiz yıl Lera Marchuk'dan ayrılan Survivor sunucusu Murat Ceylan, gönlünü Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tartan'a (24) kaptırdı.
31 yaşındaki Murat Ceylan, sevgilisiyle çekilmiş aşk dolu pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak aşkını ilan etti.
Bugüne kadar kimseyle görüntü vermeyen Pınar Tartan'ın yeni aşkı sevenlerini şaşırttı.
Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda Snob Magazin objektifine takılan Pınar Tartan, hayalinin yurt dışında modellik yapmak olduğunu açıklamıştı.
Son Dakika › Magazin › Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yeni aşkı ortaya çıktı - Son Dakika Magazin