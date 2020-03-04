Survivor Tayfun'dan duygulandıran Emrah itirafı: Kapısına kadar gittim görüşmek istemedi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Survivor Tayfun'dan duygulandıran Emrah itirafı: Kapısına kadar gittim görüşmek istemedi - Son Dakika Magazin

Survivor Tayfun'dan duygulandıran Emrah itirafı: Kapısına kadar gittim görüşmek istemedi

16 dakika önce

Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışan ve performansıyla dikkat çeken Tayfun Erdoğan, yıllardır görüşemediği şarkıcı babası Emrah'ın dizi setine gittiğini ancak içeri alınmadığını anlattı.

Survivor Tayfun'dan duygulandıran Emrah itirafı: Kapısına kadar gittim görüşmek istemedi, System.String[]

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da Gönüllüler takımında yarışan Tayfun Erdoğan, adada takım arkadaşlarıyla dertleşti. Kendisine hiç babalık yapmayan şarkıcı Emrah'tan bahseden Tayfun, anlattıklarıyla herkesi duygulandırdı.

"BABAMDAN MADDİ BİR BEKLENTİM YOK"

Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde arkadaşlarının sorularına tüm samimiyetiyle cevap veren Tayfun, "Baban sana hiç destek olmuyor mu?" sorusuna "Olmuyor ama maddi olarak beklentim yok. Kendi ayaklarım üzerinde durabiliyorum ama manevi destek isterdim" şeklinde cevap verdi.

"BABAM BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ"

Takım arkadaşı Yasin'in "Gidip yanına 'Baba ben ne yaptım ki sana?' diye sormalıydın. Gidip elini öpmen lazımdı" sözlerine ise Tayfun'un "Yasin'in bana sorması gereken bu soruyu babamın sorması lazımdı. Bu kadar bile konuşamadık babamla. Ama benim bir saygısızlığım hiç bir zaman olmadı. Babam Kapadokya'da dizi çekiyordu. Gittim yanına ama kapıdan içeri giremedim. O zaman asistanı vardı ve bana 'Baban seninle görüşmek istemiyor' dedi. O kadar yol çektim ve gittim. Ben evlatlık görevini yapıp gittim" ifadeleri kullandı.

"BABAMI İLK KEZ 7 YAŞINDA TELEVİZYONDA GÖRDÜM"

Tayfun Erdoğan, daha önce de Survivor'da babasıyla ilgili konuşurken "Çok zor bir çocukluk geçirdim. O kadar zor zamanlardı ki 7 yaşındaki yaşıtlarım oyun oynarken birinci sınıfta giderken ben hastanelerde DNA testleri için iğne oluyordum. Çocukluğumdan beri ben babamı hiç tanımadım. Babamı ilk kez 7 yaşında bir televizyon ekranında gördüm. Daha önce babamı hiç görmemiştim." demişti.

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Tayfun Erdoğan, Emrah, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:59 
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