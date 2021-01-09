Survivor Uğurtan Dora kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli? Uğurtan Dora Instagram hesabı ne?

Survivor sevenlerin heyecanla beklediği Survivor 2021 heyecanı başladı. Gönüllüler takımında yer alan Uğurtan Dora, izleyicilerin dikkatini çeken isim olurken Survivor 2021 Uğurtan Dora kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli? Uğurtan Dora Instagram hesabı ne, araştırıldı. Peki, Survivor 2021 Uğurtan Dora kimdir?

SURVİVOR 2021 UĞURTAN DORA KİMDİR?

Uğurtan Dora Dora, 7 Kasım 1984 tarihinde Şişli'de doğdu. 2000'de Saint Benoit Fransız lisesi ortaokul bölümünden mezun oldu. 2004'da ise Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini bitirdikten sonra Dokuz eylül iktisat bölümünü kazandı.

SURVİVOR UĞURTAN DORA INSTAGRAM HESABI NE?

Uğurtan Dora Dora sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness spor dallarıyla ilgileniyor.

Lisanslı basketbol ENKA – TOFAŞ - Beykozspor'da lisanslı olarak basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora Dora,

Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapmış.

Yves Rocher'da 2013-2018 yılları arasında yöneticilik yapmış.

Uğurtan Dora Dora, 2000 yılında bu yana 50'dan fazla reklamda rol aldı.

SURVİVOR 2021 UĞURTAN DORA KİMDİR?

Survivor Uğrtan Dora " ugurtandora" sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları: