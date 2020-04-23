Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi - Son Dakika Magazin

Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi

31 dakika önce

Survivor'ın merakla beklenen 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gönüllüler takımından Evrim ve Yasin, kendileri uyurken yemek yiyen takım arkadaşlarına tepki gösterdi.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam 55. bölümüyle ekrana gelecek. Survivor yeni bölümünde ise Evrim ve Yasin uyurken gece yemek yiyen takım arkadaşlarının arasındaki gerginlik dikkat çekti.

"BEN UYURKEN YANIMDA YEMEK YEDİLER"

Gönüllüler takımında yemek krizi yaşanıyor. Evrim ve Yasin takım arkadaşlarının gece yemek yemelerine tepki gösteriyor. Evrim "O kadar sinirlendim ki akşam, yemek falan yediler. Ben yanlarında uyuyordum. Onların yemek yemiş olmaları gram umurumda değil" sözlerini sarf ediyor. Yasin ise "Oğlun dün aç yattı anne ama arkadaşlarının hakkını yemedi. Bununla gurur duyabilirsin" diyor.

NİSA BANKTAN DÜŞTÜ

Öte yandan Survivor yeni bölümde yarışmacılar Anlat Bakalım oyununda mücadele edecek. Yeni bölümde Anlat Bakalım oyunu sırasında ise ilginç anlar yaşanıyor. Survivor Nisa ise bankta oturup oyunu izlerken, bir anlık dalgınlıkla yere düşüyor.

Ünlüler takımından Ersin Korkut'un "O sinsi bakışları var ya" diyerek takım arkadaşı Mert'i eleştirmesi dikkat çekti.

Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 07:58 

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YORUMLAR (1)
  • Survivor: Bu sene en sinsi yarışmacı Yasin ve Nisa güya hak savunuyoruz diyerek haksızlık ve yalan peşindeler. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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