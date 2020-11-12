Survivor yarışlarına yerli rakip - Son Dakika

Survivor yarışlarına yerli rakip

12.11.2020 13:37
Survivor yarışlarına yerli rakip, System.String[]

Atatürk Barajı'ndaki Eşek Adası'nda düzenlenen İrade Oyunları, Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Survivor yarışlarına rakip oldu.

Atatürk Barajı'ndaki Eşek Adası'nda düzenlenen İrade Oyunları, Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Survivor yarışlarına rakip oldu. Survivor yarışlarına benzeyen İrade Oyunları'nda da yarışmacılar doğa koşullarıyla büyük bir mücadele veriyor

Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri yapılarak özel bir televizyon kanalında yayınlanan Survivor Yarışları'na yerli bir rakip geldi. Atatürk Barajında bulunan ve Eşek Adası olarak bilinen 350 dönümlük adada 8 sporcu, survivor yarışlarının benzeri bir konsept ile doğa koşullarıyla kıyasıya mücadele veriyor. Daha önce Adıyaman'da düzenlenen İrade Oyunlarının finalistleri ise Eşek Adası'nda yarıştı. Adaya gelen 8 yarışmacı, bir taraftan oyunda rakipleriyle diğer taraftan zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor. Kendi çadırlarını kendileri kuran, kendi sallarını yapan, yemeklerini doğadan elde etmeye çalışan yarışmacılar, düzenlenen yarışmalarda da oldukça zorlanıyor. Yaklaşık 20 günden beri adada yaşam mücadelesi veren sporculardan 5'i zorlu koşullara dayanamayarak elendi. Üç yarışmacının şuan mücadele ettiği adadan şampiyon olan yarışmacı 5 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Yarışmanın yapıldığı adaya geçtiğimiz günlerde Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile ziyaret ederek İrade Oyunları ile ilgili bilgi almıştı.

İrade Oyunlarının Organizatör Kenan Doğan, iki yıllık projelerini hayata geçirdiklerini dile getirerek, "İrade oyunları iki yıl önceki projemizdi. Birkaç arkadaşla planladık ve projelendirerek hayata geçirdik. Biraz yüksek maliyet isteyen projeydi. Korona virüs sebebiyle insanlar sürekli köylerine dönmeye başladılar. İzole bir ortamda yaşamaya başladılar. Bizde bunu bir fırsat bilerek adayı değerlendirelim dedik. Daha öncesinde küçük bir yarışma yaparak yarışmacıları belirledik, buraya getirdik. Yaklaşık 20 gündür burada yarıştalar, hayat mücadelesi veriyorlar" dedi.

Yarışmacılar ise, teknolojiden uzak, doğa ile iç içe bir yaşam sürdüklerini ancak, yiyecek konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. - ADIYAMAN

Survivor yarışlarına yerli rakip
Survivor yarışlarına yerli rakip
Survivor yarışlarına yerli rakip
Survivor yarışlarına yerli rakip
Survivor yarışlarına yerli rakip

Dominik Cumhuriyeti, Eşek Adası, Adıyaman, Survivor, Magazin, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Survivor yarışlarına yerli rakip - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Eleştirilerin hedefindeki Vedat Muriqi umutlu konuştu: Gollerim gelecek Son Dakika! Tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş Alzheimer hastası yaşlı kadına sahte rapor düzenletip,1 milyon 650 bin liralık evini sattılar Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu
Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek         
13:46
Sergen Yalçın'ın istifa edeceği iddialarına Ahmet Nur Çebi yanıt verdi Sergen Yalçın'ın istifa edeceği iddialarına Ahmet Nur Çebi yanıt verdi         
13:20
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
11:50
Haluk Levent, İzmir depreminde 90 saat kurtarılan kediyi sahiplendi Haluk Levent, İzmir depreminde 90 saat kurtarılan kediyi sahiplendi         
11:27
Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
11:08
Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var         
10:59
Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu         
10:42
Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı: Siz sert davranan görmemişsiniz Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı: Siz sert davranan görmemişsiniz         
10:37
Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı         
10:19
5 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığı vatandaşların ilgi odağı oldu 5 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığı vatandaşların ilgi odağı oldu         
10:09
Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü         
10:09
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar         
08:34
İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek         
08:26
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 14:00:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Survivor yarışlarına yerli rakip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei