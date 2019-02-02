Survivor Yarışmacısı Seda Ocak'a Üniversitesinden Destek
54 dakika önce
İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nda spor danışmanlığı yapan Survivor 2019 yarışmacısı Seda Ocak'a üniversitesinden destek geldi.
İstanbul
Rumeli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nda spor danışmanlığı yapan Survivor 2019 yarışmacısı Seda Ocak'a üniversitesinden destek geldi.
İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, atletizm alanında önemli başarılara sahip olan Seda Ocak'ın her zaman yanında oldukları belirtildi. Üniversitedeki arkadaşları, Ocak'ın başarılı olacağına inandıklarını dile getirdi.
SEDA OCAK KİMDİR?
Spor danışmanı Seda Ocak, Türkiye Yunanistan
'da yarışmak için Survivor'a gitti. Seda Ocak, geçtiğimiz yıllarda Survivor'da yarışan ve hızıyla adından söz ettiren Sema Aydemir'in ikizi. İkiz kardeşi gibi atletizm ile ilgilenen Ocak, eski milli atlet ve antrenör olup, 100 metre engelli koşucusu olarak da tanınıyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:18 Kaynak: DHA
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