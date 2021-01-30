Survivor Yiğit Poyraz'ın mesleği şaşırttı
30.01.2021 19:46
Survivor 2021 Gönüllüler kadrosunda yer alan Yiğit Poyraz'ın ne işle uğraştığı ortaya çıktı. İşte Poyraz'ın mesleği ve Survivor 2021'de yaşananlar...
26 yaşındaki Yiğit Poyraz'ın İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yaptığı öğrenildi.
SURVİVOR'DA YİĞİT VE HAYRETTİN ARASINDA NELER OLACAK?
Yiğit Poyraz, Survivor 2021'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ödül oyununda Yiğit Poyraz'ın geceye damga vuracağı söylentileri sosyal medyada hızla yayıldı.
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