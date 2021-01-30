Survivor Yiğit Poyraz'ın mesleği şaşırttı

26 yaşındaki Yiğit Poyraz'ın İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yaptığı öğrenildi.

SURVİVOR'DA YİĞİT VE HAYRETTİN ARASINDA NELER OLACAK?

Yiğit Poyraz, Survivor 2021'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ödül oyununda Yiğit Poyraz'ın geceye damga vuracağı söylentileri sosyal medyada hızla yayıldı.