Survivor Yunus Emre içini döktü: Ayşe bana haksızlık yaptı - Son Dakika

Survivor Yunus Emre içini döktü: Ayşe bana haksızlık yaptı

18.03.2021 12:54
Survivor Yunus Emre içini döktü: Ayşe bana haksızlık yaptı, System.String[]

İşte Yunus Emre'nin o açıklamaları: "Babamın resmini gördüğümde gerçekten çok zorlandım. Ondan sonra da kendime gelemedim, performansımda sıkıntı olmaya başladı.

İşte Yunus Emre'nin o açıklamaları:

"Babamın resmini gördüğümde gerçekten çok zorlandım. Ondan sonra da kendime gelemedim, performansımda sıkıntı olmaya başladı. O an hep canlanıyordu. Bana iyi geldiğini düşündüm ama gerçekten beni çok zorladı.

Ada şartlarında hep zorlanıyordum, geçmişe gidiyordum geri geliyordum. Buraya neden geldiğim belli zaten. Babamın çok sevdiği bir platformdu. Resmini gördüğüm an çok kötü oldu, kaostan çıkamadım."

"Benim gitmem..."

"İsmail Balaban ile güç kıyaslaması yapıyorduk. Bizim takım ünlülerin erkeklerinden güçlüydük. Benim çok iyi olduğum parkurlar vardı. İnşallah takımda bir şeyler değişmez. Benim gitmem kötü senaryoyu devam ettirebilir."

"Aleyna Çalışkan, Hanzade'nin performansı kötüydü"

"Kendimi güçlü bir yarışmacı olarak görüyordum. Ayağım yandı, babamın resmi derken çöküşe geçtim. Kendi arkadaşlarımızdan ve hem de karşı taraftan benden önce gitmesi gereken isimler vardı. Karşı taraftan Çağrı, Doğan bizim tarafta da Dora... Kadınlarda Aleyna Çalışkan, Hanzade'nin performansı kötüydü. Onları da katarsak, gidebilirdi."

"Ayşe bana haksızlık yaptı"

"Ayşe'nin bana haksızlık yaptığını düşünüyorum. Performans olarak benden daha düşük Dora vardı. Benim takımıma yaptıklarım belli. 2 tane dokunulmazlık asası aldım Acun abiden. Takımımız eksilmesin diye hep söylüyordum. Elimden geleni yapıyordum. Takıma baktığım zaman 2 tane dokunulmazlık asası alan yok benden başka. Tabii haksızlık var. Dora'yı söyleyebilirdi. Benim oy potansiyelimin düşmüş olduğunu düşünmüş olabilir. Aleyna'nın gitmemesini istediği için benim ismimi söylemiş olabilir. Zaten bana söylemişti. 'Senin ismin daha ağır' basıyor diye bir yerde konuştuk. Strateji yapmış olabilir, stratejisi de tuttu."

"Finali kim görür diyorsanız..."

"Favori ismim Poyraz. Poyraz'ın kötü gidişatı var. Onun da hastalıktan sonra geriledi. Onun da bir odak problemi var, çok kötüye giden bir ivmesi var. Çok güçlü bir yarışmacı, kardeşim benim. Steven da keza iyi. Finali kim görür diyorsanız. Final koltuğunda güreşçi arkadaşım İsmail Balaban ve Poyraz olur diyorum. "

Survivor Yunus Emre içini döktü: Ayşe bana haksızlık yaptı

İsmail Balaban, Dokunulmazlık, Yunus Emre, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Survivor Yunus Emre içini döktü: Ayşe bana haksızlık yaptı - Son Dakika Magazin


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