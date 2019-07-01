Son Dakika Haberleri: Süryani cemaati liderleri Başkan Kılınç'ı ziyaret etti
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Süryani cemaati liderleri Başkan Kılınç'ı ziyaret etti

45 dakika önce

Adıyaman'a gelerek çeşitli programlara katılacak olan İstanbul-Ankara-İzmir Süryani Kadim Kilisesi Filüksinos Yusuf Çetin, Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Mor Griğoryos Melki Ürek ve beraberindeki heyet Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Süryani cemaati liderleri Başkan Kılınç'ı ziyaret etti, System.String[]
Adıyaman'a gelerek çeşitli programlara katılacak olan İstanbul-Ankara- İzmir Süryani Kadim Kilisesi Filüksinos Yusuf Çetin, Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Mor Griğoryos Melki Ürek ve beraberindeki heyet Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

İstanbul-Ankara-İzmir Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Filüksinos Yusuf Çetin ziyarette yaptığı konuşmada, kendilerini kabul eden Belediye Başkanı Kılınç'a gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Adıyaman'ın huzurun ve barışın başkenti olduğuna dikkat çekerek, "Adıyaman'daki huzur ve dayanışmanın en güzel örneğini gösteren Metropolit Melki Ürek ile diğer Süryani vatandaşlarımız, bu birlik ve beraberliğe büyük katkı sağlıyor. Kendilerine ve bugün bizi ziyaret eden İstanbul-Ankara-İzmir Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Filüksinos Yusuf Çetin ile beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:48 Kaynak: İHA
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