Son Dakika Haberleri: Süryani Kadim Vakfı: "Ülkemizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor, bölgenin barış ve...
Son Dakika Güncel Süryani Kadim Vakfı: 'Ülkemizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor, bölgenin barış ve...

Süryani Kadim Vakfı: "Ülkemizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor, bölgenin barış ve...

1 saat önce

Süryani Kadim Vakfı: "Ülkemizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor, bölgenin barış ve huzura kavuşmasını sağlamasını temenni ediyoruz.

Süryani Kadim Vakfı:

Süryani Kadim Vakfı: "Ülkemizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor, bölgenin barış ve huzura kavuşmasını sağlamasını temenni ediyoruz."

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:04 Kaynak: AA
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