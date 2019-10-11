Süryani Kadim Vakfı: "Ülkemizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor, bölgenin barış ve...
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Süryani Kadim Vakfı: "Ülkemizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor, bölgenin barış ve huzura kavuşmasını sağlamasını temenni ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:04 Kaynak: AA
Süryani Kadim Vakfı: "Ülkemizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor, bölgenin barış ve huzura kavuşmasını sağlamasını temenni ediyoruz."
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