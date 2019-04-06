Süryani Metropolitten, Midyat Belediye Başkanı Seçilen Şahin'e Ziyaret
49 dakika önce
TURABDİN ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Timotheos Samuel Aktaş, Midyat Belediye Başkanlığı'na seçilen AK Partili Veysi Şahin'e, 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
TURABDİN ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Timotheos Samuel Aktaş, Midyat
Belediye Başkanlığı'na seçilen AK Partili Veysi Şahin
'e, 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Süryani cemaatinin bölgedeki en büyük dini lideri olan Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Timotheos Samuel Aktaş'ın ziyaretine Midyat Süryani Kiliseleri Papazı İshak Ergün, Süryani Kadim Kiliseleri Vakfı Başkanı Anto Nuay ve Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün de katıldı. Aktaş'ın 'hayırlı olsun' diyerek, başarı dilediği Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ziyaretten memnuniyet duyduğunu söyledi. Veysi Aktaş, "Süryani cemaati arazilerinin tapularını sağolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda geri aldılar. Uzun yıllar devam eden bir süreçti. Bu konuda Sayın Metropolit her zaman Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkirdir. Biz de kendisinden memnunuz. Süryanilerin haklı olduğunu her ortamda, her şartta her zaman söyledik. Onlar bizim bir parçamız burada, biz öyle görüyoruz. Biz Midyat'ta onlarla beraber güzeliz" dedi.
- Mardin
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:44 Kaynak: DHA
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