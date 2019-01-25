Son Dakika Haberleri: Süryani Ustalarının 200 Yıllık Malzemelerini İş Yerinde Sergiliyor

Süryani Ustalarının 200 Yıllık Malzemelerini İş Yerinde Sergiliyor

26 dakika önce

Süryani ustalarının 200 yıllık malzemelerini iş yerinde sergiliyorMARDİN - Mardin'de Telkari Ustası Metin Ezilmez, Süryani ustalarından kalan 200 yıllık malzemeleri iş yerinde sergiliyor.

Süryani ustalarının 200 yıllık malzemelerini iş yerinde sergiliyor

MARDİN - Mardin'de Telkari Ustası Metin Ezilmez, Süryani ustalarından kalan 200 yıllık malzemeleri iş yerinde sergiliyor. İş yerinin vitrini, görenleri zaman yolculuğuna çıkarıyor.
Mardin'de Süryani Telkari Ustası Metin Ezilmez, mesleği öğrendiği ustalarından kendisine kalan 200 yıllık altın ve gümüş işlemeciliğinde kullanılan tarihi malzemeleri iş yerinde sergiliyor. Malzemeleri günümüze kadar saklayan Ezilmez'in vitrini, telkari sanatının geçmişine ışık tutuyor. Şu anda Mardin'deki kuyumcuların vitrinlerinde bulunan modellerin çoğunun eski kalıplardan esinlenerek çıkarıldığını belirten Ezilmez, "Yani hepsinde geçmişimize ait izler var. Vitrininde sergilediğim araç ve gereçler eski Süryani ustalarından kaldı. Bir kuyumculuk müzesi açacak kadar kalıplarımız var" dedi.
Bazı malzemeleri Sabancı Kent Müzesi'ne hibe ettiğini anlatan Ezilmez, "Masa, şalimo, eritme aletlerimiz, hesap makinelerimiz müzede sergileniyor. Buradaki tek amacım eski araç ve gereçleri toplayarak, daha önce toplamış olduğum kalıpları günümüze kadar taşıyıp tarihe ışık tutmak. Vitrindeki tüm malzemelerin anatomileri var. Bunları yarınlara nasıl taşıyabileceğimiz hesabını yapıyoruz. 110 sayfalık bir çalışma kitabımız da var" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:45 Kaynak: İHA

Mardin, Kültür Sanat
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