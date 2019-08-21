Son Dakika Haberleri: Süryanilerden, güvenli bölgeye destek
Son Dakika Genel Haber

Süryanilerden, güvenli bölgeye destek

17 dakika önce

Süryanilerden, güvenli bölgeye destekANKARA - İstanbul Süryani Kadim Vakfı Türkiye'nin ABD ile beraber Fırat'ın doğusunda güvenlik gerekçesi ile yapılması planlanan harekatını desteklediklerini açıkladı.

Süryanilerden, güvenli bölgeye destek
ANKARA - İstanbul Süryani Kadim Vakfı Türkiye'nin ABD ile beraber Fırat'ın doğusunda güvenlik gerekçesi ile yapılması planlanan harekatını desteklediklerini açıkladı.
İstanbul Süryani Kadim Vakfı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Suriye'de PYD/YPG, hakim olduğu bölgelerde Süryanilere sistematik olarak baskı yapmakta, Süryani Gençlerini zorla kaçırmakta, Süryani okullarını kapatmakta ve Süryanilerin çoğunu Suriye'yi terk etmek zorunda bırakmaktadır" denildi.
Daha önce birçok Süryani Sivil Toplum Örgütünün bu durumu protesto eden bildiriler yayınladığı ve bu coğrafya ile bütünleşmiş olan Kadim Cemaatlerin, Terör Örgütlerinin insafına bırakılmaması gerektiğini açıkladıkları vurgulanarak, "Bu bağlamda Türkiye'nin ABD ile beraber Fırat'ın doğusunda güvenlik gerekçesi ile yapılması planlanan harekatını destekliyoruz. Bölgede yaşayan Hristiyan gurupların zarar görmemesi için gerekli tüm önlemlerin alınmasını istiyor ve Uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya davet ediyoruz" ifadesi kullanıldı.
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Fırat, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü isimden altına yatırım tavsiyesi: Fiyata bakmadan alın
ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı Amerikan basını: Jeffrey Epstein'in serveti 577 milyon doların üzerinde ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Ortadoğu önerisi: Yeni fikirlere ihtiyaç var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 09:30:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süryanilerden, güvenli bölgeye destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]