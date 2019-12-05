Son Dakika Haberleri: Süs balıklarına ilgi artıyor
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Süs balıklarına ilgi artıyor

6 saat önce

Gaziantep'te süs balıklarına talep her geçen gün artıyor.

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Gaziantep'te süs balıklarına talep her geçen gün artıyor.


Gaziantep'te süs balıklarına olan talep artıyor. Satıcılar ise artan talebi süs balıklarının stres atmaya iyi gelmesine bağlıyor. Satışlardan memnun olduklarını dile getiren satıcılar, balık fiyatlarının 3 ila 150 TL arasında değiştiğini ifade etti.


"Strese iyi geliyor"


Süs balıklarının stresi aldığını ifade eden esnaf İbrahim Halil Ekinci, "Balıkların yüzde 70'İ Uzak Doğu'dan geliyor. Adana, Mersin, İzmir gibi şehirlerimizde de var ancak buralarda çeşitlilik az. Balıklara rağbet artıyor. Sebebi ise strese iyi gelmesidir. Akvaryumun karşısında 10-15 dakika oturup izleyin kafanızdaki yorgunluğu atacaktır" dedi.


"En çok rağbet Japon gruplarına"


En çok rağbetin Japon gruplarına olduğunu vurgulayan Ekinci, "Şu anda en çok satılan çeşidimiz Japon grupları, bunların bakımı kolaydır. Sıcak soğuk etkisi yok. Bunun dışında ciklet denen grubun da çeşidi çok fazla buna da rağbet var" diye konuştu.


"Fiyatlar 3 TL ila 150 TL arasında"


Fiyatların 3 TL ila 150 TL arasında olduğunu söyleyen Ekinci, "Balık fiyatlarımız 3 TL'den başlar 150 TL'ye kadar çıkıyor. Klasik Akvaryumlar ucuzdur 20 TL'den başlıyor 100 TL kadar çıkıyor. Bir de ithal akvaryumlar var onlarda 300 TL'den başlar 10-12 bin TL'ye kadar çıkıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Ekinci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:21 Kaynak: İHA
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