'Sus Barbatus' üçlemesi sergi oldu - Son Dakika

Yazar Faruk Duman'ın 2018-2021 yılları arasında yayımlanan nehir romanı "Sus Barbatus" sergi olarak açıldı.

Yapı Kredi Yayınları'ndan yapılan açıklamaya göre, sergi 27 Şubat'a kadar Yapı Kredi bomontiada Akademi'de sanatseverleri ağırlayacak.

Serginin birinci bölümünde, görsel doğa betimlemeleriyle öne çıkan romanın el yazmalarından bir seçki yer alıyor.

Serginin ikinci bölümünde ise romanın Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan yeni baskılarını resimleyen Selin Saygılı'nın çizimlerinin fine art baskıları bulunuyor.

Serginin üçüncü ve son bölümünde ise Faruk Duman'ın desenleri ve Yapı Kredi Yayınları'nın kitap için hazırladığı video çalışmaları var.

Yazarın bu çizimleri, sergiyle birlikte ilk kez izleyiciyle buluşuyor.