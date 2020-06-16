Süs bitkileri gelir kapısı oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, alım garantili olarak hayata geçirilen, "Mevsimlik Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Projesi" üreticilerin yeni gelir kapısı oldu. Altınordu ve Ünye'de kurulan seralarda üretilen ve ilin belli noktalarına dikilen toplam 225 bin mevsimlik süs bitkisi, Ordu'nun güzelliğine güzellik kattı.



Ordu'da, tarım ürünlerini çeşitlendirmek, tarımsal üretim ile ilgili olarak kullanılmayan potansiyeli aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak ve yeni üretim modelleri oluşturarak yerelde yeni sektörlerin gelişmesini teşvik etmek amacıyla yürütülen çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen "Mevsimlik Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında üretilen süs bitkileri, il genelindeki, parklara ve kavşaklara dikildi.



Çalışmalar meyvelerini verdi



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Sözleşmeli tarım projesi kapsamında, Altınordu ilçesinde 25 bin, Ünye ilçesinde ise 200 bin adet mevsimlik süs bitkisi üretildiğini söyledi. Üretilen mevsimlik süs bitkilerinin il genelinde çevre düzenlemelerinde yerini aldığını belirten Başkan Güler, "2019 yılında örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesiyle çalışmaları başlatmıştık. Bu kapsamda, Altınordu ve Ünye ilçemizde kurulan seralarda, üreticilerimiz, süs bitkileri yetiştirmeye başladı. İki ilçede tam 225 bin süs bitkisi üretildi, Büyükşehir belediyemiz tarafından üreticilerden satın alınan bitkiler, ilimizin belli noktalarına dikildi" dedi.



Üreticilerin yeni gelir kapısı oldu



Klasik belediyecilik anlayışının dışına çıkıp Ordu'daki yerel dinamikleri harekete geçirmek istediklerini kaydeden Başkan Güler, "Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde önemli bir mesafe kat etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çiftçilerin üretim alanlarını genişletip, daha fazla üretime katılmalarını sağlayarak hem onların hem de ülkemizin ekonomisine katkı sunmak istiyoruz. İşte bu projeyle birlikte, ilimizdeki çevre düzenlemelerinde kullanılacak süs bitkileri, sözleşmeli üretim modeliyle, ilimizdeki üreticilerden alınıyor. Böylelikle, diğer tarımsal faaliyetlere bir yenisini daha ekleyerek istihdamda da yeni bir alan açmış oluyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU