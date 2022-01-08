SÜS BİTKİLERİ İHRACATINDA HEDEF 500 MİLYON DOLAR - Son Dakika

TÜRKİYE'den 83 ülkeye yapılan süs bitkisi ihracatında 2022 yılı hedefi 500 milyon dolar olarak açıklandı. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, Avrupa'da 17 milyar dolarlık pazar olduğunu, şimdilerde yüzde 1'e dahi ulaşmayan ihracatı yüzde 3'lere çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, pandemiyle Avrupa'ya büyük ölçekte ürün gönderen Kenya, Kolombiya ve Ekvador gibi ülkelerde yaşanan lojistik sorunlarının, Türk üreticilerin önünü açtığını anlattı. İsmail Yılmaz, Türkiye'ye 3 ile 5 saatlik uçuş mesafesinde olan Avrupa'da, 17 milyar dolar gibi çok büyük bir pasta var. Biz bu zamana kadar yüzde 1 bile bu pastadan pay alamıyorduk. 2022 yılında rakiplerimizin yaşadığı olumsuzlukları değerlendirerek, orta vadede payımızı yüzde 3'lere çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemize 500 milyon dolarlık kazanç getirmek istiyoruz dedi.

Süs bitkilerinde 2020 yılında gerçekleşen 107 milyon dolarlık ihracatın, 2021'deki büyümeyle 147 milyon dolara çıkarıldığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu

Bu yıl öncelikli hedefimiz 175 milyon dolarlık ihracat. Özellikle Avrupa pazarında pandemiyle birlikte sektörümüz ivme kazandı. Rakiplerimizin yaşadığı lojistik maliyetlerindeki artışlar bize olumlu yansıdı. Avrupalı alıcılar ülkemize yoğunlaştı. Bizler de deniz aşırı ülkelerin tedariğini Türkiye'den göndermeye başladık. Sektörümüz, belirlediğimiz hedefi inşallah yakalayacak. Hatta daha da üzerine çıkma hedefimiz var. İhracat için üretimimiz var. Sadece kesme çiçekte değil, dış mekan, salon bitkileri, orman ürünü çelenklerimiz gibi birçok kalem ürünümüz mevcut. İnşallah bunların da ihracatını artırarak 500 milyon dolarlık hedefe ulaşacağız.

'14 ŞUBAT SEKTÖRE HAREKETLİLİK GETİRİYOR'

Kesme çiçek üreticilerinin özel günleri beklediğini vurgulayan Yılmaz, 2021 yılında 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 70 milyon dallık ihracat gerçekleştirmiştik. Bu da 7 milyon dolarlık kazanç demek. Bu yıl ise bunu 80 milyon dala çıkaracağımızı düşünüyorum. Bu da 8 ile 9 milyon dolarlık kazanç anlamına geliyor. Kesme çiçekteki en büyük avantajımızın da altını çizmek istiyorum. Ürünlerin neredeyse tamamı kendi ülkemizde üretiliyor, yani katma değeri yüksek ürünler. Kazanılan tüm para ise ülkemizin kasasına giriyor dedi.

KIRMIZI GÜL SERALARINDA ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Antalya'da 'Sevgililer Günü'ne kırmızı gül yetiştirmek isteyen üreticilerin seralardaki mesaisi ise devam ediyor. Yüzlerce işçi seralardaki gülleri hasat ederek, 100 dallık demetlere çeviriyor. İhracat ürünlerinin dışında iç pazara da ürün yetiştirmenin telaşında olan üreticiler, binlerce dönüm örtülü alanda kırmızı gül ve özel gün çiçeklerinin hasadına başladı. 65 dönüm üzerinde 43 dönümü gül, 15 dönümü gerbera, 7 dönümü de cipso çeşitleri olmak üzere örtü altı çiçek üretimi gerçekleştiren firmanın yönetim kurulu başkanı Haydar Bülent Yıldırım, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle güllerin dalında satıldığını anlattı. Gülün farklı çeşitleri olduğunu, 10 yıl içinde yurt dışından gelen tohumlarla Avrupa pazarını beslediklerini aktaran Yıldırım, toprakta yetişen gülde yılda 3 kez, topraksız yetiştirilen gülde ise 2 ayda bir kesim yaptıklarını, dönüm başına 100 bin dalın üzerinde gül üretim kapasitesi olduğunu söyledi.

Her hasat zamanı 3 milyonun üzerinde gülü iç ve dış pazara gönderdiklerini kaydeden Yıldırım, Şu an içinde olduğumuz sera, topraksız gül üretimi yaptığımız alan. Buradaki teknoloji nedeniyle iki ayda bir kesim yapabiliyoruz. Topraklı seralarda ise dört ayda bir, yani yılda üç kez kesim yapıyoruz. İhracat ürünü güller, özellikleri ve yapısıyla dikkat çekiyor. Bir gülün boyu ne kadar uzun ve kafa çapı ne kadar büyükse o kadar iyi gül olduğu anlamına geliyor. Buradaki güllerin kafa çapı 7 ile 8 santimetre, boyları ise 1 metreyi geçkin. Sapları sert ve düz olmasıyla dikkat çekiyor. Gül üretiminin en önemli ayrıntılarından biri, hızlı pazara çıkmasını sağlamak. Bu nedenle alıcılar gülleri dalındayken satın alır, keser, yükler, götürür diye konuştu.

'GERBERA RUHU RAHATLATIYOR'

Gül seralarında çalışma sürerken, rengarenk çiçek açan gerbera seraları da hasat gününü bekliyor. Binlerce dal gerberanın önce iç pazara, sonra yurt dışına dağılacağını aktaran Yıldırım, 14 Şubat'ın simgesi güldür. Fakat gerbera da vazgeçilmezdir. Kırmızı, sarı, mor birçok rengiyle baharı simgeler. Ruhu rahatlatıcı görselliği vardır. 'Sevgililer Günü'nde gerbera da alternatif çiçekler arasında yer alıyor dedi.