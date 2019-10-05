Süs bitkileri sektörü 125 milyon dolarlık ihracat hedefliyor
1 saat önce
Geçen yıl ihracatını yüzde 17 artırarak 100 milyon dolar hedefini yakalayan Türk süs bitkileri sektörü, 2019 sonuna kadar yurt dışı satışlarını 125 milyon dolara çıkarmaya odaklandı.
Geçen yıl ihracatını yüzde 17 artırarak 100 milyon dolar hedefini yakalayan Türk süs bitkileri sektörü, 2019 sonuna kadar yurt dışı satışlarını 125 milyon dolara çıkarmaya odaklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:26
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