Son Dakika Haberleri: Süs bitkileri sektörü 125 milyon dolarlık ihracat hedefliyor
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Süs bitkileri sektörü 125 milyon dolarlık ihracat hedefliyor

1 saat önce

Geçen yıl ihracatını yüzde 17 artırarak 100 milyon dolar hedefini yakalayan Türk süs bitkileri sektörü, 2019 sonuna kadar yurt dışı satışlarını 125 milyon dolara çıkarmaya odaklandı.

Süs bitkileri sektörü 125 milyon dolarlık ihracat hedefliyor, System.String[]

Geçen yıl ihracatını yüzde 17 artırarak 100 milyon dolar hedefini yakalayan Türk süs bitkileri sektörü, 2019 sonuna kadar yurt dışı satışlarını 125 milyon dolara çıkarmaya odaklandı.

İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:26 
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