Süs bitkileri sektörü, 2021 sonunda düzenlenecek fuarla yeni pazarlara açılacak - Son Dakika

Süs bitkileri sektörü, 2021 sonunda düzenlenecek fuarla yeni pazarlara açılacak

01.12.2020 10:05
Süs bitkileri sektörü, 2021 sonunda düzenlenecek fuarla yeni pazarlara açılacak, System.String[]

Doğrudan 100 bin, dolaylı yoldan yaklaşık 500 bin kişilik istihdamıyla yılda ortalama 6 milyar liralık üretim gerçekleştiren yerli süs bitkileri sektörü, 2021 sonunda düzenlenecek The Flower and Plant Show fuarıyla yeni pazarlara açılmaya hazırlanıyor.

Doğrudan 100 bin, dolaylı yoldan yaklaşık 500 bin kişilik istihdamıyla yılda ortalama 6 milyar liralık üretim gerçekleştiren yerli süs bitkileri sektörü, 2021 sonunda düzenlenecek The Flower and Plant Show fuarıyla yeni pazarlara açılmaya hazırlanıyor.

Tarsus Turkey açıklamasına göre, bölgesinin süs bitkileri ve peyzaj sektöründeki en büyük uluslararası fuarı olan The Flower and Plant Show, 11-13 Kasım 2021'de Tüyap İstanbul'da 12. kez düzenlenecek.

Doğrudan 100 bin, dolaylı yoldan yaklaşık 500 bin kişilik istihdamıyla yılda ortalama 6 milyar liralık üretim gerçekleştiren yerli süs bitkileri sektörü, fuar sayesinde yeni pazarlara açılmayı hedefliyor. Süs bitkileri ve peyzaj sektöründe küresel nedenlerden dolayı ertelenen talepler, The Flower and Plant Show fuarında karşılık bulacak.

Organizasyon kapsamında ilk kez uygulanacak Overseas Buyer programı ile dünyanın dört bir tarafındaki büyük satın almacıları fuara getirecek olan Tarsus Turkey, katılımcı firmalara, kendi standlarına kadar gelen nitelikli satın almacılar ile yeni iş birlikleri ve ticaret anlaşmaları için zemin hazırlayacak.

Yerli üreticiler, fuarla birlikte yeni yurt dışı pazarlara açılacak

2019 yılında 52,5 milyon metrekare alanda toplam 1 milyar 718 milyon adet kesme çiçek, iç ve dış mekan süs bitkisi ile çiçek soğanı üretimi gerçekleştiren yerli süs bitkileri sektörü, 80,4 milyon dolar ihracata karşılık, 43 milyon dolar ithalatla yılı kapattı. Yerli üreticiler, 2021'deki fuarla birlikte ihracatta yeni başarı hikayeleri yazmaya hazırlanıyor.

Sergilenen ürün çeşitliliğiyle de öne çıkan The Flower and Plant Show, iç ve dış mekan süs bitkilerinden çiçek ve çiçekçilik malzemelerine, fide ve tohumlardan dikey bahçe uygulamalarına, egzotik ağaçlardan milli bitkilere, sulama ekipmanlarından peyzaj uygulamalarına ve bahçe aksesuarlarına kadar pek çok yeniliği, sektör profesyonelleriyle buluşturacak.

"Fuar, sektörün büyümesine katkı sağlamaya devam edecek"

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği'nin (SÜSBİR) iş birliğinde 12.'sini gerçekleştirecekleri fuar hakkında bilgiler veren Tarsus Turkey Fuar Direktörü Ebru Causey, İtalya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Mısır ve Rusya başta olmak üzere tüm Avrupa ve MENA bölgesinden satın almacıları, Tüyap İstanbul'da ağırlayacaklarını kaydetti.

Fuar kapsamında ilk defa uygulayacakları Overseas Buyer programı hakkında da bilgi veren Causey, "Bu program sayesinde, dünyanın her yerinden yüksek bütçeli satın almacıları özel davetle The Flower and Plant Show'a getiriyoruz. Küresel gelişmelere rağmen 2020 yılının ilk 6 ayındaki sektör ihracatı, 2019 yılının ilk 6 ayını geçmiş durumda. Yıl sonuna kadar 100 milyon dolar ihracat hedefleyen süs bitkileri sektörü, küresel ticaretin yeniden şekillendiği bu dönemde, üretici kimliği, lokasyon ve lojistik avantajlarıyla dünya pazarında oldukça önemli avantajlara sahip. Fuar, Türk üreticilere, yeni ihracat kanalları açarak, sektörün büyümesine katkı sağlamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Turkey, Tarsus, Tüyap, Fuar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Süs bitkileri sektörü, 2021 sonunda düzenlenecek fuarla yeni pazarlara açılacak - Son Dakika


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