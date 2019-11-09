Süs bitkileri sektörü İstanbul'da buluşacak

Yıl sonu ihracat hedefini 125 milyon dolara çıkaran süs bitkileri sektörü, 14-16 Kasım'daki Flower Show İstanbul/Eurasia Plant Fair 2019'da bir araya gelecek.

Tarsus Turkey'den yapılan açıklamaya göre, 11'inci kez kapılarını açacak Flower Show İstanbul/Eurasia Plant Fair 2019'da iç ve dış mekan süs bitkilerinden çiçek ve çiçekçilik malzemelerine, fide ve tohumlardan dikey bahçe uygulamalarına, egzotik ağaçlardan milli bitkilere, sulama ekipmanlarından peyzaj uygulamalarına ve bahçe aksesuarlarına kadar tüm yenilikler bir arada sergilenecek.

Aralarında belediyeler, kamu kurumları, inşaat ve peyzaj proje firmaları, turistik tesisler, yapı marketler, şehir planlamacıları ve mimarların da olduğu yurt içi ve yurt dışından binlerce alıcıyı ağırlayacak olan fuar, bu yıl da Türk süs bitkileri sektörünü dünyaya açacak. Fuar kapsamında düzenlenecek peyzaj ve kentsel tasarım panel ve konferanslarında ise alanında uzman konuşmacılar, sektör gündemleriyle ilgili birikimlerini paylaşacak.

Yurt dışından önemli satın alma heyetleri gelecek

Geçen yıl 11 ülkeden 163 katılımcı firmayı, 52 ülkeden 15 bin ziyaretçi ile buluşturan, Flower Show İstanbul/Eurasia Plant Fair, 14-16 Kasım'daki buluşmada da, süs bitkileri sektörünün ihracat hedeflerine katkı sağlamaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Turkey Fuar Direktörü Mustafa Gültekin Gökgül, geçen yılki fuara en çok ziyaretin Bulgaristan, Irak, Suudi Arabistan, İtalya, Ürdün, Gürcistan, Hollanda, Tunus, Cezayir ve İran'dan gerçekleştiğini belirterek, sektörün yeni pazar beklentileri doğrultusunda bu yılki fuarda da yurt dışından önemli sayıda satın alma heyetini ağırlamaya hazırlandıklarını kaydetti.

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, fuarın doğrudan 78 bin, dolaylı yoldan 500 bin kişinin istihdam edildiği sektörleri için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Flower Show İstanbul fuarına sahip olmamızı, sektörün şansı olarak değerlendiriyoruz. Hem iç hem de dış pazardaki daralmayı önlemek için ihracat öncelikli olmakla beraber, belediyelerin bütçe kısıtları sebebiyle, yurt içinde azalan satışlara alternatif yeni kanallara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, "Sektör olarak hedeflerimize doğru yürürken, tüm aktörlerin birlikteliği gerekiyor. Bu kapsamda Flower Show İstanbul/Eurasia Plant Fair, sektörümüzü buluşturan en önemli adreslerden birisi" yorumunu yaptı.

Geçen yıl ihracatını yüzde 17 artırarak 100 milyon dolar hedefini yakalayan Türk süs bitkileri sektörü, 2019 sonuna kadar yurt dışı satışlarını 125 milyon dolara çıkarmaya odaklandı. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde 30 bin metrekarelik brüt alanda gerçekleşecek fuarı, pek çok farklı ülkeden 16 bin 500 alıcının ziyaret etmesi bekleniyor.