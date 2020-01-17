Süs bitkileri sektörü İstanbul'da buluşacak - Son Dakika
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Süs bitkileri sektörü İstanbul'da buluşacak

7 saat önce

Süs bitkileri sektörünün bir araya geleceği The Flower and Plant Show'un 12'nci buluşması 12-14 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek.

Süs bitkileri sektörü İstanbul'da buluşacak, System.String[]

Süs bitkileri sektörünün bir araya geleceği The Flower and Plant Show'un 12'nci buluşması 12-14 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek.

Tarsus Turkey tarafından, Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) iş birliğiyle düzenlenen The Flower and Plant Show'da, yılda 1,2 milyar dolarlık üretim yapan süs bitkileri sektörü bir araya gelecek.

30 bin metrekare sergileme alanıyla, bitki ve peyzaj sektörüne yönelik Avrasya'nın en büyük ihtisas fuarı olan organizasyon, yurt içi ve yurt dışından sektör firmalarına ev sahipliği yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Turkey Fuar Direktörü Mustafa Gültekin Gökgül, dolaylı yoldan yaklaşık 500 bin kişilik istihdam sağlayan sektörün, üretici, tedarikçi, yatırımcı ve satın almacılarını Kasım ayında düzenleyecekleri The Flower and Plant Show 2020'de 12'nci kez bir araya getireceklerini bildirdi.

Gökgül, "Son birkaç yıldır sektör, ihracata yöneldi. Bu noktada da fuarımız, en önemli dış ticaret adresi olarak görülüyor. Biz de The Flower and Plant Show'u, bu amaca hizmet edecek şekilde kurguluyoruz. Geçen yıl, başta İran, Bulgaristan, Gürcistan, Tunus, İtalya, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan ve Almanya olmak üzere 48 farklı ülkeden profesyonel ziyaretçi ağırlayarak, milyonlarca dolarlık ticarete ev sahipliği yaptık. Kasım ayındaki buluşma da sektör ihracatı için önemli bir katma değer yaratacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Tarsus, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:32 Kaynak: AA
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