Süs bitkileri sektöründe ihracat artıyor, ithalat azalıyor - Son Dakika

Süs bitkileri sektöründe ihracat artıyor, ithalat azalıyor

27.01.2021 12:02

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, sektörde önceki yıllara göre ihracat rakamlarının arttığını, ithalatın ise düştüğünü söyledi.

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, sektörde önceki yıllara göre ihracat rakamlarının arttığını, ithalatın ise düştüğünü söyledi.

Dündar, Türkiye ve dünyada yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine rağmen 2020'nin, önceki yıllara göre süs bitkileri sektörü için iyi bir dönem olduğunu anlattı.

Geçen sene ihracattaki artış ve ithalattaki düşüşün sürdüğünü belirten Dündar, şöyle devam etti:

"2019 yılında ihracatımız 80 milyon dolar iken, 2020 yılının ilk 10 ayında 74 milyon dolar oldu. Geçen yılın tamamını düşündüğümüzde 90 milyon dolarlara ulaşacağını görüyoruz. Dolayısıyla 2020, pandemiye rağmen çok iyi geçen bir yıl oldu. Aslında ithalatta son yıllarda sektörümüzün lehine bir durum var. Gitgide ithalat rakamları ihracata göre düşüş gösteriyor. Bunun da en büyük, en önemli nedeni ülkemizdeki üretimin nitelikli, kaliteli ve miktar olarak daha iyi noktalara gelmesi."

Dündar, kesme çiçek, ibreli, yapraklı ağaçlar ve çalı gruplarının üretiminde artış kaydedildiğini aktardı.

Süs bitkilerinde çoğunlukla Avrupa ve Türk cumhuriyetlere dış satım yapıldığını dile getiren Dündar, "İhracatımızın en çok yapıldığı ülke Hollanda. Avrupa'da yine istikrarlı pazarlarımızdan sırasıyla İngiltere, Almanya ve İspanya var. Yine Türk cumhuriyetleri, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, bunlar gelişme gösteren ülkeler. Gürcistan keza aynı şekilde. Hatta Gürcistan üzerinden Ermenistan'a dahi bizim ürünlerimizin gittiğini duyuyoruz, öğreniyoruz." dedi.

"Begonvil, zeytin ve genç bitkiler, Türkiye'nin avantajlı ürünleri"

Dündar, süs bitkileri sektörünün dünyada gelişen bir trend olduğuna dikkati çekti.

Ülkelerin yaşam standartları geliştikçe süs bitkilerine talebin arttığına işaret eden Dündar, "Gün geçtikçe doğumuzda kalan ülkelerin yeni yeni bu pazarların açılmasıyla sektörde taleplerinin artacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Sektörde faaliyet gösterenlere, revaçta olan ürünlere yönelmelerini tavsiye eden Dündar, begonvil, zeytin ve genç bitkilerin Türkiye'nin avantajlı ürünleri olduğunu vurguladı.

Ahmet Dündar, bu ürünlere Hollanda, Belçika ve İskandinav ülkelerinden ciddi talepler geldiğini anlatarak, "Sektörümüze hep şunu söylüyoruz; avantajlı olduğumuz ürünlerde ısrarcı olalım, bunların yetiştirilmesinde, pazarında söz sahibi olmada çaba sarf edelim. Hollanda'ya giden ürünlerimiz, daha çok kendi bölgemizin, iklimimizin avantajlı ürünleri." değerlendirmesini yaptı.

Bu yıl süs bitkileri üretiminin artmasını hedeflediklerine değinen Dündar, 5, 7, 10 yıllık ağaç türlerinin ihracatın lokomotifi olduğunu belirtti.

Üreticilerin son dönemlerde, uzun vadeli yetişen bu ürünlerde pek istekli olmadığını ifade eden Dündar, "5 yıl sonra satacağımız ağacı bugünden dikmemiz gerekiyor. 7-10 yıl sonrasının hazırlığını bugünden yapmamız gerekiyor. Özellikle bu uzun yıllara bağlı olarak yetiştirdiğimiz ürünler için sektörümüzün kan kaybetmemesi gerekiyor. Bununla ilgili yatırımların azalmadan hatta hızla artarak devam etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Süs bitkileri sektöründe ihracat artıyor, ithalat azalıyor
Süs bitkileri sektöründe ihracat artıyor, ithalat azalıyor
Süs bitkileri sektöründe ihracat artıyor, ithalat azalıyor
Süs bitkileri sektöründe ihracat artıyor, ithalat azalıyor

Hollanda, Türkiye, İhracat, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Süs bitkileri sektöründe ihracat artıyor, ithalat azalıyor - Son Dakika


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