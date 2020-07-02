Süs bitkileri üreticileri Muradiye Orman Fidanlığı'nın üretime devam etmesini istiyor - Son Dakika

Süs bitkileri üreticileri Muradiye Orman Fidanlığı'nın üretime devam etmesini istiyor

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, Alman otomotiv firması Volkswagen'in fabrika yapmaktan vazgeçtiği Manisa'daki Muradiye Orman Fidanlığı'na sektör olarak talip olduklarını bildirdi.

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, Alman otomotiv firması Volkswagen'in fabrika yapmaktan vazgeçtiği Manisa'daki Muradiye Orman Fidanlığı'na sektör olarak talip olduklarını bildirdi.

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Dündar, yazılı açıklamasında, firmanın Türkiye'de planladığı yatırımdan vazgeçtiğine dair haberlerin basına yansıdığını hatırlattı.

Firmanın, söz konusu yatırım için Manisa'daki Muradiye Orman Fidanlığı'nın bulunduğu alanı seçtiğini ve bu nedenle fidanlık arazisinin Hazine'ye devredildiğini ifade eden Dündar, şunları kaydetti:

"1944'ten bugüne kadar özellikle yapraklı ve ibreli ağaçlar konusunda öncü olan Muradiye Orman Fidanlığı'nın işlevselliği devam etmeli. Arazinin yeniden Orman Genel Müdürlüğüne devredilmesi önceliğimizdir. Orman Genel Müdürlüğünün bu araziyi fidanlık olarak kullanma yönünde bir tasarrufu olmayacaksa süs bitkileri üreticileri bu fidanlığa sahip çıkıp yılların birikimini ve üretimdeki öncülüğünü devam ettirmeye taliptir."

Dündar, küresel düzeydeki 22 milyar dolarlık süs bitkileri ihracatının yüzde 50'den fazlasının Avrupa'ya ait olduğunu belirterek, Türkiye'deki üreticilerin 500 milyon dolarlık ihracat hedefini yakalamak için üretim alanlarına ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Volkswagen, Muradiye, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Süs bitkileri üreticileri Muradiye Orman Fidanlığı'nın üretime devam etmesini istiyor - Son Dakika Ekonomi

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