Süs bitkileri üretimi için 2 dekar alana sera kurdu - Son Dakika

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde yaklaşık 30 yıldır süs bitkileriyle ilgilenen Veli Şehitoğlu, üretime dönüştürmek için 2 dekar alana sera kurdu. Saksılı süs bitkileri üretimi yapan Şehitoğlu, 10 kişiye istihdam sağlarken, hedefinin 5 dekara çıkarmak olduğunu söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut, süs bitkisi yetiştiriciliği yapan Veli Şehitoğlu'nu ziyaret ederek, çiftçinin üretimindeki durumu ve pazarlama üzerine bilgi alışverişi yaptı. 30 yıldır süs bitkileriyle ilgilenen Şehitoğlu'nun, üretime dönüştürmek için 2 dekar alana sera kurduğu öğrenildi. Şehitoğlu, "Dağlardan yosun ve murt çalısı toplayarak bunları süs bitkileri sektöründe değerlendiriyorum. Ayrıca kendime ait bir çiçekçi dükkanım var. Saksılı süs bitkileri üretiminde değerlendirmek için 2 dekar sera kurdum. İmkanlarım elverirse bu serayı 5 dekara çıkarmak istiyorum. Serada her çeşit saksılı süs bitkisi yetiştiriyorum. Perakende ve toptan satış yapıyorum. Serada 5, diğer işlerimde de 5 kişi çalıştırarak 10 kişiye istihdam sağlıyorum. Kentte benden başka saksılı süs bitkisi üreten yok" dedi.

'CİDDİ BİR YATIRIM'Üretilen bitkileri yerinde inceleyen İl Müdürü Recep Bulut ise, şunları kaydetti:

"Burada ciddi bir yatırım yapıldığını görüyorum. Bu sektörün bilgi ve birikim istediği aşikardır. Kentimize örnek bir üretimi kazandıran çiftçimizi tebrik ediyor, ihtiyaçları konusunda elimizden gelen desteği vereceğimizi belirtmek istiyorum."