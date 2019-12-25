Süs bitkileri ve fidancılık sektörünün ihracatı için yol haritası belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Süs bitkileri ve fidancılık sektörünün ihracatı için yol haritası belirlendi - Son Dakika Ekonomi

Süs bitkileri ve fidancılık sektörünün ihracatı için yol haritası belirlendi

6 saat önce

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, kentte geçtiğimiz günlerde süs bitkileri ve fidancılık sektörünün ihracatına yönelik yapılan etkinliğin sonuçlarını İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan ile değerlendirdi.

Süs bitkileri ve fidancılık sektörünün ihracatı için yol haritası belirlendi, System.String[]

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, kentte geçtiğimiz günlerde süs bitkileri ve fidancılık sektörünün ihracatına yönelik yapılan etkinliğin sonuçlarını İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan ile değerlendirdi. Eriş, "Firmalarımıza ihracat kapılarının açılması için gereken desteği vereceğiz ve gerekli çalışmalara başlayacağız" şeklinde konuştu.


Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), geçtiğimiz günlerde, "Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sektörü Dış Ticaret Kapasitesinin Arttırılması URGE projesi" isimli etkinliğe ev sahipliği yapttı. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan ve Özbekistan'dan 28 firma ve 34 katılımcı ilçede buluşurken Ödemiş'teki bitki üreticileri ile bir araya gelen 5 ülkeden sektör temsilcileri, alım görüşmeleri yaptı.


Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş de, programın sonuçlarını İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan ile değerlendirdi. Eriş ve Bakan görüşmede, kendilerine iletilen talepleri değerlendirerek bir yol haritası belirledi.


"İhracatın güçlenmesi için yol haritamızı belirledik"


Eriş, görüşmeyle ilgili şu açıklamayı yaptı:


"URGE projesi kapsamında yaptığımız B2B görüşmeleri sırasında il ve ilçe tarım ve orman müdürlerimiz ile birlikte bizde bir görüşme masası oluşturmuştuk. Alım heyetinin içinde bulunan bakanlık yetkilileri ile görüşmüş, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmuştuk. Ülkeler arası ticareti güçlendirmek ve sürekli hale getirebilmek için neler yapabiliriz gibi konular hakkında bilgi alışverişi yapmış, notlarımızı almıştık. Gelen heyet ile Ödemiş'teki firmaların bizlere ilettiği talepler doğrultusunda il müdürümüz Musa Bakan ile bir araya geldik. Bu buluşmada bize iletilen talepleri değerlendirdik. Bakanlıkta üst mercilere iletilmek üzere notlarımızı alıp Türki Cumhuriyetleri arasında ihracatın güçlenmesi için yol haritamızı belirledik. Firmalarımıza ihracat kapılarının açılması için gereken desteği vereceğiz ve gerekli çalışmalara başlayacağız" dedi. - İZMİR

Ödemiş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:48 Kaynak: İHA
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