Süs bitkisi yetiştirdiği konteyner ekmek kapısı oldu - Son Dakika

Diyarbakır'da ziraat mühendisi ve Halk Eğitim Merkezinde (HEM) usta öğretici olan Murat Bayram'ın konteynerde süs bitkisi yetiştirerek, satıyor.

İzmir'de Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bölümü'nden 4 yıl önce mezun olan 27 yaşındaki Murat Bayram aynı üniversitede yan dal olarak seracılık eğitimi aldı.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra stajını tamamlamak için aynı yıl İzmir'de özel bir firmada domates, meyve, süs bitkileri yetiştiriciliği üzerine çalışma yürüten Bayram, stajının ardından memleketi Diyarbakır'ın Bismil ilçesine döndü.

HEM'de örtü altı süs bitkisi yetiştiriciliği alanında öğrencilere eğitim vermeye başlayan Bayram, Bismil Belediyesinin desteği ile merkezin bahçesinde yetiştirdiği bitkilere hayvanların zarar vermesi üzerine daha önce mobil sınıf olarak kullanılan atıl durumdaki konteyneri tarım atölyesine dönüştürme kararı aldı.

Bayram onardığı ve dizayn ettiği taşınabilir konteynerde belediyenin desteği, öğrencilerinin de katkısıyla 30'a yakın iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriyor.

Traktörün römorkuna bağladığı konteyneri zaman zaman ilçenin farklı noktalarına götüren Bayram, bitkileri müşterilerin beğenisine sunuyor.

Bayram, bitkilerin satışından elde ettiği geliri kursiyerleri ile paylaşıyor.

"Vatandaşlardan çok destek gördük"

Bayram AA muhabirine, adeta kendi işinin patronu olduğunu, yetiştirdiği bitkilerin satışından elde ettiği gelir ile geçimini sağladığını söyledi.

Rengarenk çiçekler ile bitkiler yetiştirirken mutlu olduğunu ifade eden Bayram, vatandaşların yetiştirdikleri bitkilere talebini görünce bu üretimi işe dönüştürdüklerini aktardı.

Bayram, kursiyerleri ile haftanın 7 günü çalıştıklarını dile getirerek, "Konteyneri süsledikten ve boyadıktan sonra taşınabilir olduğu için çarşı merkezine getirdik. Çarşı merkezinde vatandaşlardan çok destek gördük. Bitkilere ve konteynere halkımızın rağbeti daha fazla oldu. Bu rağbeti gördükten sonra iç ve dış mekan süs bitkilerine yöneldim." dedi.

Bölgede bulunmayan fide ve tohumları batı illerinden getirdiğini aktaran Bayram, tohumları yetiştirip fide haline getirdikten sonra konteynerin içinin rengarenk olduğunu dile getirdi.

Bayram, konteyner sayesinde birçok insan kazandığını anlatarak, "Taşınabilir konteynere sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum." diye konuştu.

Konteynerde yaklaşık 30 farklı çeşitten bitki yetiştirdiklerini belirten Bayram, "Bu çiçekler hayat felsefem olmaya başladı. Sabah uyandığımda konteynere geliyorum, çiçekleri suluyorum. Gece herkes evde otururken ben kalkıp buraya konteynere geliyorum. Çiçekleri suluyor, gübrelerini verdikten sonra eve gidip uyuyorum." ifadesini kullandı.

Bayram, yetiştirdiği süs bitkilerinin fiyatının 20 ile 140 lira arasında değiştiğini kaydederek, "Vatandaşların talebine yetişemez hale geldik. Maliyetine bu çiçekleri insanlara veriyoruz. İnsanların çiçeğe ve doğaya ilginin artmasını istiyoruz." dedi.

"Öğrencilerimin de bu işten faydalanmalarını istedim. İşi büyüttüm ve ticarete döktük." ifadelerini kullanan Bayram, özel günlerde vatandaşlara indirim uyguladıklarını aktardı.

- "Çiçekseverlere tavsiye ediyorum"

Müşterilerden Sultan Cengiz ilçede taşınabilir konteynerde farklı türden süs bitkilerinin yetiştirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cengiz, çiçekleri çok sevdiğini anlatarak, "Evim için süs bitkisi alıyorum. İlçede böyle bir yerin olması bizim için bir avantaj, çiçek sevdalısı olduğum için. Çiçekseverlere tavsiye ediyorum, buraya gelsinler." diye konuştu