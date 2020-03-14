Süs eriği ağaçları çiçek açtı - Son Dakika
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Süs eriği ağaçları çiçek açtı

29 dakika önce

Çiçek açan süs eriği ağaçlarından görüntü Ağaçların önünde fotoğraf çektirenlerden görüntüler KARABÜK - Karabük'te çiçek açan süs eriği ağaçları güzel görüntü oluşturdu.

Çiçek açan süs eriği ağaçlarından görüntü

Ağaçların önünde fotoğraf çektirenlerden görüntüler

KARABÜK - Karabük'te çiçek açan süs eriği ağaçları güzel görüntü oluşturdu. Hava sıcaklığının artmasıyla Karabük'te süs eriği ağaçları çiçek açtı. Bazı vatandaşlar pembeye bürünen ağaçların önünde fotoğraf çektirdi.

Süs eriği ağaçları çiçek açtı

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:35 Kaynak: AA
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