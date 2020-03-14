Süs eriği ağaçları çiçek açtı - Son Dakika

Süs eriği ağaçları çiçek açtı
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Çiçek açan süs eriği ağaçlarından görüntü Ağaçların önünde fotoğraf çektirenlerden görüntüler KARABÜK - Karabük'te çiçek açan süs eriği ağaçları güzel görüntü oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:35 Kaynak: AA
Çiçek açan süs eriği ağaçlarından görüntü
Ağaçların önünde fotoğraf çektirenlerden görüntüler
KARABÜK - Karabük'te çiçek açan süs eriği ağaçları güzel görüntü oluşturdu. Hava sıcaklığının artmasıyla Karabük'te süs eriği ağaçları çiçek açtı. Bazı vatandaşlar pembeye bürünen ağaçların önünde fotoğraf çektirdi.
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