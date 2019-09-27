Son Dakika Haberleri: Süs eşyası tasarımcısından Vali Akbıyık'a ziyaret
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Süs eşyası tasarımcısından Vali Akbıyık'a ziyaret

35 dakika önce

Hakkari'de kendi imkanlarıyla ahşaptan hediyelik süs eşyaları tasarlayan Ferhat Öztaş isimli vatandaş, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Süs eşyası tasarımcısından Vali Akbıyık'a ziyaret, System.String[]

Hakkari'de kendi imkanlarıyla ahşaptan hediyelik süs eşyaları tasarlayan Ferhat Öztaş isimli vatandaş, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.


Ahşaptan yaptığı hediyelik süs eşyalarını Vali Akbıyık'a göstererek sanatını geliştirmek için destek isteyen Öztaş, evinin bir odasında dekoratif ahşap süsleme sanatı ile değişik süs eşyaları yaptığını söyledi. Öztaş, kendisine destek verilmesi halinde sanatını daha da geliştireceğini ve daha da güzel süs eşyaları tasarlayacağını belirtti.


Vali İdris Akbıyık, bir süre sohbet ettiği Ferhat Öztaş'ı yeteneğinden dolayı tebrik ederek, sanatını geliştirmesi için kendisine destekte bulunacaklarını ifade etti. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:06 Kaynak: İHA
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