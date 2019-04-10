Süs Havuzları Temizleniyor
1 saat önce
Düzce Belediyesi tarafından bahar ayının gelmesiyle süs havuzlarında bakım, onarım ve temizleme çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Düzce Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:27 Kaynak: AA
tarafından bahar ayının gelmesiyle süs havuzlarında bakım, onarım ve temizleme çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından il merkezinde bulunan süs havuzlarının temizlenerek bakımlarının yapıldığı belirtildi.
Havuz içerisinde biriken çöplerle çirkin görüntü oluşturan süs havuzlarının, ekipler tarafından temizlendiği aktarılan açıklamada, atılan çöplerin titizlikle temizlendiği ve armatürlerin tıkanmasının önlendiği ifade edildi.
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