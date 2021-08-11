Süs havuzları yaz mevsimine güzellik ve serinlik katıyor - Son Dakika

Manisalılar, yazın yorgunluğunu ve bunaltıcı sıcağın stresini havuz başlarında atıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin çeşitli noktalarında, park ve yeşil alanlar ile meydanlara yapılan süs havuzları, yaz mevsiminin sıcaklığına karşı serinlik ve güzellik katıyor. Manisalı vatandaşlar, havuz başlarında günün yorgunluğunu atarken, bunaltıcı sıcakların serinliğini de bu alanlarda yaşıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından sık sık bakımları ve temizlikleri yapılan süs havuzları, çocukların da ilgi odağı oluyor. İl genelinde yeşil alanlarla ilgili çalışmaların yanı sıra vatandaşların güzel vakit geçirebilecekleri alanların temizliği konusunda da çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, süs havuzlarının Manisa'ya ve yaz mevsimine ayrı bir güzellik ve serinlik kattığını ifade etti.