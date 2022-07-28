Süs havuzu başında elini kalemle kırmızıya boyayan genç kız, polisi alarma geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Süs havuzu başında elini kalemle kırmızıya boyayan genç kız, polisi alarma geçirdi

28.07.2022 15:21

Süs havuzu başında elini kalemle kırmızıya boyayan genç kız, polisi alarma geçirdi Havuzda elbiseleriyle serinleyen genç, bindirileceği polis otosunu ıslatmamak için her yerini kuruladı Üzerinden kimlik çıkmayan ve ismini hatırlamadığını söyleyen genç, polis merkezine götürüldüANTALYA...

Süs havuzu başında elini kalemle kırmızıya boyayan genç kız, polisi alarma geçirdi

Havuzda elbiseleriyle serinleyen genç, bindirileceği polis otosunu ıslatmamak için her yerini kuruladı

Üzerinden kimlik çıkmayan ve ismini hatırlamadığını söyleyen genç, polis merkezine götürüldü

ANTALYA Antalya'da süs havuzunda serinleyip kalemle elini kırmızıya boyayan genç kız, polis ekiplerini alarma geçirdi. Kıyafetleriyle süs havuzu kenarında bir süre serinleyen genç, polis aracına alınacağı sırada ise ekip otosunu ıslatmamak için her yerini kuruladı.

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki bir süs havuzunda genç bir kızın kendisine jiletle zarar verdiği ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi. Havuz başında ilginç hareketler yapan genç kızın, kalemle elini boyadığı anlaşılırken polis ekipleri genci ailesine götürmek için uzun süre dil döktü. Üzerindeki şortu çıkartıp elbiseyle havuz kenarına oturup bir süre serinleyen genç, ardından polis aracını ıslatmamak için her yerini kuruladı. İsmini hatırlamadığını söyleyen genç, çevredekilerin meraklı bakışları arasında önce sağlık kontrolüne ardından polis merkezine götürüldü.

YORUMLAR
500
İbrahim düşmemiş, başı ezilerek öldürülmüş İbrahim düşmemiş, başı ezilerek öldürülmüş Vali Yazıcı: 'Bağımlılıkla tüm toplum mücadele etmeli' Vali Yazıcı: 'Bağımlılıkla tüm toplum mücadele etmeli' Manavgat yangının yıldönümünde yine yangınla mücadele etti Manavgat yangının yıldönümünde yine yangınla mücadele etti
Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Süs havuzu başında elini kalemle kırmızıya boyayan genç kız, polisi alarma geçirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda sektöründe çalıştığı zaman tanıdığı Hacı Nimet Kaya'nın cenaze töreninde
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 16:00:16. #1.11#
SON DAKİKA: Süs havuzu başında elini kalemle kırmızıya boyayan genç kız, polisi alarma geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement