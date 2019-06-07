Süs havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
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KAHRAMANMARAŞ'ta, ailesiyle birlikte gittiği parkta süs havuzuna düşen 2 yaşındaki E.N.T., çırpınırken son anda fark edilip, sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:00 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ta, ailesiyle birlikte gittiği parkta süs havuzuna düşen 2 yaşındaki E.N.T., çırpınırken son anda fark edilip, sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Kahramanmaraş- Adana
karayolu üzerindeki Atatürk
Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile beraber parka gelen E.N.T., parkın ortasındaki süs havuzunun yanına gitti. Minik kız, havuzun yanında oynarken dengesini kaybederek suya düştü. Çırpınmaya başlayan minik kızı görenler havuza atlayarak E.N.T.'yi çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan E.N.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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