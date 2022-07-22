Hava sıcaklığının 37 derece ölçüldüğü Antalya 'da yol kenarı ve bazı kavşaklardaki süs havuzları, bazı çocukların oyun alanı oldu. Çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte süs havuzlarında serinledi. İçerisindeki aydınlatma ve fıskiye sistemi nedeniyle olası kaçak tehlikesi olan havuzlara giren çocuklar, yüzüp oynadı.

Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Süs havuzunda tehlikeli serinlik - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.