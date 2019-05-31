Süs havuzunda tehlikeli serinlik
33 dakika önce
Süs havuzunda tehlikeli serinlik Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinlediOSMANİYE - Osmaniye'de, sıcak havadan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen kent meydanında bulanan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:03 Kaynak: İHA
Süs havuzunda tehlikeli serinlik
Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi
OSMANİYE - Osmaniye
'de, sıcak havadan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen kent meydanında bulanan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.
Osmaniye'de, havaların 36 dereceye çıkmasıyla birlikte sıcaktan bunalan bir grup çocuk, Devlet Bahçeli
Meydanın içerisinde bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.
Suda birbiriyle oynayan çocuklar, vatandaşların uyarmasının ardından havuzdan çıkarak meydandan uzaklaştı.
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