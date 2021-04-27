ANTALYA SÜS HAVUZUNDA TEHLİKELİ SERİNLİK - Son Dakika

Antalya'da hava sıcaklığının 27 dereceye ulaşmasının ardından çocuklar, tehlikeye aldırmadan süs havuzunda serinledi.

Muratpaşa ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'ndeki Soma Maden Şehitleri Parkı'nda yer alan süs havuzuna giren yaşları 9-12 arasındaki çocuklar, suyun kirliliğine aldırış etmedi. Etrafı taşlık olan havuz kenarında akrobatik hareketler yapıp güreşen çocuklar, suyun kirli olmasına aldırış etmeden saatlerce yüzdü. Uzun süre havuzda kulaç atan çocuklar, fıskiyeleri için kullanılan elektrik kablolarını da umursamadı. Derinliği yarım metre olan havuzda birbirleriyle şakalaşan çocuklar, serinledikten sonra kıyafetlerini giyerek parktan ayrıldı.