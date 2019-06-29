Süs tavuğundan inşaat malzemesine çalmadık şey bırakmayan hırsız yakalandı

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Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı 2 milyar euroluk yatırım için 4 ilimiz sıraya girdi

Alparslan Kuytul'un cezaevinden yaptığı telefon görüşmesine kısıtlama kararı

İstanbul'da iki katlı ahşap bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi