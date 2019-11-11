Son Dakika Haberleri: Süs tavukları ve güvercinlerin bulunduğu çatı katında yangın paniği
Son Dakika 3. Sayfa Süs tavukları ve güvercinlerin bulunduğu çatı katında yangın paniği

Süs tavukları ve güvercinlerin bulunduğu çatı katında yangın paniği

7 saat önce

Süs tavukları ve güvercinlerin bulunduğu çatı katında yangın paniği Herkes onları kurtarmak için zamanla yarıştıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinin çatı katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı.

Süs tavukları ve güvercinlerin bulunduğu çatı katında yangın paniği

Herkes onları kurtarmak için zamanla yarıştı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinin çatı katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Çatı katında bulunan tavuk ve güvercinler ise yanmaktan son anda kurtarıldı. Söndürme çalışmalarının ardından bazı tavuk ve güvercinlerin telef olduğu görüldü.

Mahmudiye Mahallesi 1. İşletme Sokakta yangın çıktı. Ömek Akta'ya ait iş yerinin çatı katında süs tavuklarında olduğu ve güvercinlerin bulunduğu yerde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden firma çalışanları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler gelene kadar vatandaşlar çatı katında bulunan hayvanları kurtarmak için zamanla yarıştı. Kafesler içeresinde olan hayvanlar tek tek kurtarılarak aşağı indirildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede alevleri söndürdü. Bazı kuş ve tavuklar telef oldu. İçeride bulunan hayvanların değerlerinin 50 TL olduğu öğrenildi. Yangınla alakalı tahkikat sürüyor.

Süs tavukları ve güvercinlerin bulunduğu çatı katında yangın paniği

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zevk için cinayet işlediğini söyleyen sanık, mahkemede "Kaza" dedi
Bursa'da üniversiteli kızları taciz eden sapık, 452 kameranın incelenmesiyle yakalandı Topraksız marul üretimine başladı, hasat zamanını 60 gün kısalttı Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 00:48:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süs tavukları ve güvercinlerin bulunduğu çatı katında yangın paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]