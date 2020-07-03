Süs tavuklarına merak saldı, yarışmalara katılıyor - Son Dakika

DÜZCE'de 12 yıldır süs tavukçuluğuna merak salan Yusuf Öztürk (33), değişik ırkların kuluçka makinelerinde üretimini yapıyor. 12 ırktan 200 tavuğu bulunan Yusuf Öztürk, onlarla yarışmalara katılıyor.
Merkeze bağlı Kaymakçı köyünde oturan Yusuf Öztürk, 10 yaşından itibaren dedesi ile birlikte köy tavuğu ve yerli tavuk ırkları besledi. 21 yaşında süs tavukçuluğuna merak salan Yusuf Öztürk, 12 yıldır süs tavuklarını kuluçka makinelerinde üretip yarışmalara katılıyor. Ayrıca ürettiği tavuklardan süs tavukçuluğuna meraklı kişilere de veriyor.
Özellikle milli ırkların üretimi konusunda hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Öztürk, "Şu an tescilli Denizli ırkımız var. Türkan ve Sultan ırkımız var. Onlar da tescillenme aşamasında. İspenç tavuğu ile ilgili olarak kulübümüz çalışma yapıyor. Bilmediğimiz birçok ırk var ama bunları atalarımızdan bu yana kaybetmişler. Dedelerimizden aldığımız milli ırk miraslarını biz de çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmak için üretime devam ediyoruz" dedi.