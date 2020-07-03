Süs tavuklarına merak saldı, yarışmalara katılıyor - Son Dakika

DÜZCE'de 12 yıldır süs tavukçuluğuna merak salan Yusuf Öztürk (33), değişik ırkların kuluçka makinelerinde üretimini yapıyor. 12 ırktan 200 tavuğu bulunan Yusuf Öztürk, onlarla yarışmalara katılıyor.

Merkeze bağlı Kaymakçı köyünde oturan Yusuf Öztürk, 10 yaşından itibaren dedesi ile birlikte köy tavuğu ve yerli tavuk ırkları besledi. 21 yaşında süs tavukçuluğuna merak salan Yusuf Öztürk, 12 yıldır süs tavuklarını kuluçka makinelerinde üretip yarışmalara katılıyor. Ayrıca ürettiği tavuklardan süs tavukçuluğuna meraklı kişilere de veriyor.

Tavuk üretimi ve bakımının meşakkatli olduğunu söyleyen Öztürk, "12 yıldır süs tavuğu besliyorum. Ondan önce köy tavukları besliyordum. Dedelerimizden görerek bu işe başladık. Daha sonra 'Neden süs tavuğu yapmayalım?' dedik ve 12 yıl önce güvercinlerle başlayarak süs tavuğuna geçtim. Öncelikle hayvan sevgisi muhteşem bir şey. Bütün vaktini bunlara ayırıyorsun. Bir çocuk gibi ilgi istiyorlar" dedi.

2021 YILINDA YARIŞMAYA KATILACAĞI TAVUKLAR HAZIR

Tavuklarının doğum tarihine kadar bilen Öztürk, "Kucağımdaki tavuk, 6 Ocak 2020 doğumlu. Şu an yavrularını aldım. Geçen yıl bunun annesiyle yarışmaya girdim. 91 puan aldım. İnşallah bunlarla da 2021 yılında Ankara 'da yarışmalara katılacağım. Biz de üretim yapıyoruz. Durumu olmayan kardeşlerimize özellikle uygun fiyatlarla ya da hiç ücret almadan veriyoruz. Onlar da bu işe girip kazansınlar istiyoruz" diye konuştu.

'MİLLİ IRKLARIN ÜRETİMİNDE HASSASİYET GÖSTERİYORUZ'

Özellikle milli ırkların üretimi konusunda hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Öztürk, "Şu an tescilli Denizli ırkımız var. Türkan ve Sultan ırkımız var. Onlar da tescillenme aşamasında. İspenç tavuğu ile ilgili olarak kulübümüz çalışma yapıyor. Bilmediğimiz birçok ırk var ama bunları atalarımızdan bu yana kaybetmişler. Dedelerimizden aldığımız milli ırk miraslarını biz de çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmak için üretime devam ediyoruz" dedi.