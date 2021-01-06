Şuşa, Azerbaycan'ın kültür başkenti ilan edildi - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kültür Bakanı görevine atadığı Anar Kerimov ile yaptığı görüşme sonrası Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentinin Azerbaycan'ın kültür başkenti ilan edildiğini duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kültür Bakanı görevine atadığı Anar Kerimov ile yaptığı video konferans görüşmesi sonrası Ermenistan'ın işgali altından kurtarılan Şuşa kentinin Azerbaycan'ın kültür başkenti ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Aliyev, "Şuşa şehri bunu hak ediyor. Sadece Azerbaycan'ın değil, bölgenin kültür başkenti sayılabileceğini düşünüyorum" dedi.

Şuşa'nın kültürel yaşamının zengin olmalı gerektiğini belirten Aliyev, "Şuşa'nın restorasyonu için çalışmalar çoktan başladı. Benim talimatım üzerine oraya büyük bir heyet gönderildi. Tarihi eserler incelenmeli, hasar tespiti doğru yapılmalı ve Şuşa'nın restorasyonuna başlamalıyız. Ancak, Şuşa'nın orijinal siması, tarihte eskiden olduğu gibi, zaman kaybetmeden, aynı zamanda acele etmeden restore edilmelidir" ifadelerini kullandı.

FUZULİ'YE ULUSLARARASI HAVALİMANI İNŞA EDİLECEK

Aliyev, "Benim talimatımla Fuzuli'de uluslararası bir havalimanı yapılacak. Şimdi yerler seçildi. Mayın temizleme çalışmaları yapılacak. Bu yıl Fuzuli'de uluslararası bir havalimanı kurulması gerektiğini, her halükarda pistin işletmeye alınması talimatını verdim" dedi.

Fuzuli'den Şuşa'ya olan mesafenin az olduğuna dikkat çeken Aliyev, "Sovyet döneminde Şuşa'ya Hankendi'den ya da Laçın koridorundan gitmek zorundaydık. Şimdi yeni bir yol inşa ediyoruz. Elbette kullanılan yollar mevcut ve bugün vatandaşlarımız bu eski yolları kullanıyor, Ağdam-Hankendi-Şuşa yolu ve Laçın koridoru. Yani bu yollar bize açık. Oraya istediğimiz zaman gitmeliyiz, gelmeliyiz ve öyle olacak. Ancak Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın yapımı yabancı konukları Şuşa'ya davet etme fırsatı sunacak. Çünkü oraya gelip kısa sürede Şuşa'ya gitmek mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

(Kamil Nadirli/İHA)