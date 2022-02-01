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'Şuşa Beyannamesi' kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu - Son Dakika

'Şuşa Beyannamesi' kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu

01.02.2022 19:06
'Şuşa Beyannamesi' kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu

'Şuşa Beyannamesi' kanun teklifi, TBMM'ye sunulduTÜRKİYE ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören 'Şuşa Beyannamesi' ile ilgili kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

'Şuşa Beyannamesi' kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu

TÜRKİYE ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören 'Şuşa Beyannamesi' ile ilgili kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi, TBMM Başkanlığı'na ulaştı. Söz konusu beyannamenin onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla verilen kanun teklifi, Dışişleri Komisyonu'na havale edildi. Beyannameyle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi amaçlanıyor.'Şuşa Beyannamesi', Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Haziran 2021'de Azerbaycan'ın Şuşa kentinde imzalanmıştı. Ortak beyanname ile birlikte Azerbaycan ve Türkiye hem askeri hem de savunma alanında ortak iş birliği içerisinde hareket edebilecek.

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


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Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türkiye, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Şuşa Beyannamesi' kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu - Son Dakika


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