Şuşa Beyannamesi onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Şuşa Beyannamesi onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı

23.03.2022 09:27
Şuşa Beyannamesi onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Azerbaycan ile Türkiye arasında 15 Haziran 2021'de Şuşa'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi" onaylanarak Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tarafların, iki ülke arasındaki stratejik düzeyde gelişmekte olan ilişkilerin durumundan memnuniyetlerini ifade ettiği beyannamede, siyasi diyaloğun her düzeyde sürdürülmesinin ve yüksek düzeyli karşılıklı ziyaretlerin önemini belirtti.

Beyannamede, taraflardan herhangi birinin kanaatine göre onun bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne, uluslararası düzeyde tanınmış sınırlarının dokunulmazlığına veya güvenliğine karşı üçüncü bir devlet veya devletler tarafından tehdit ve saldırı gerçekleştirildiğinde tarafların ortak istişareler yapacağı ve bu tehdit veya saldırının önlenmesi amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerine uygun girişimlerde bulunacağı vurgulandı.

Tarafların yardımın kapsam ve biçimini ivedi yapılan görüşmeler yoluyla belirleyerek ortak tedbirler alınması için savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına karar vereceği ifade edilen beyannamede, silahlı kuvvetlerin güç ve yönetim birimlerinin koordineli faaliyetinin sağlanacağı kaydedildi.

Beyannamede, tarafların Güvenlik Konseylerinin milli güvenlik konularında düzenli ortak toplantılarının düzenleneceği, bu toplantılarda ulusal çıkarların, tarafların çıkarlarını etkileyen bölgesel ve uluslararası güvenlik konularının müzakeresinin gerçekleştirileceği ve iki kardeş ülke silahlı kuvvetlerinin çağın gereklerine uygun olarak yeniden yapılandırılması ve modernizasyonuna yönelik olarak ortak çaba göstermeye devam edeceği aktarıldı.

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cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Türkiye, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şuşa Beyannamesi onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika


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