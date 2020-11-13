Şuşa'da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı - Son Dakika

Şuşa'da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı

13.11.2020 12:27

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı.

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı.

Şuşa'daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'nde önce ezan okundu. Burada bulunan Azerbaycan askerleri aralarından bir kişinin arkasında saf tutarak namazlarını eda etti.

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.

Şuşa'da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı
Şuşa'da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı
Şuşa'da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı
Şuşa'da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı

Dağlık Karabağ, Cuma Namazı, Azerbaycan, Ezan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şuşa'da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı - Son Dakika


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