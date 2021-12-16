"Şuşa" kitabının tanıtımı yapıldı - Binali Yıldırım (1) - Son Dakika

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TDT ile ilgili "Bu teşkilatın amacı kimseyi korkutmak değil, bu teşkilatın amacı kimseden korkmadığını göstermektir." dedi.

Yıldırım, Keçiören Belediyesince hazırlatılan "Şuşa Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" kitabının Estergon Kalesi'nde düzenlenen tanıtım programına katıldı.

Konuşmasının başında, Şuşa şehitleri ve bütün şehitler için Fatiha okunmasını isteyen Yıldırım, kitabın Azerbaycanlıların 30 yıl sonra Karabağ'da yazdığı destanın zaferini belgeleyen önemli bir eser olduğunu belirtti. Yıldırım, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" sözünün AK Parti'yi iktidara taşıyan en önemli slogan ve söylemlerden olduğunu vurgulayarak, "Beraber yürüdük, Türkiye, Anadolu toprakları bize az geldi. Oradan Nahçıvan'a, oradan Azerbaycan'a, oradan da Karabağ'a kadar beraber yürüdük. Beraber yürümemizin sonucunda da Karabağ artık Azerbaycan'dır." diye konuştu.

İşgal edilen Karabağ topraklarının 30 yıl sonra tekrar Azerbaycan'a dahil edildiğini hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ümit ederim ki Karabağ'da yapılan savaş, bölgedeki son savaş olur. Bir daha böyle acılarla bölge insanı karşı karşıya kalmaz. Bu kime bağlı? Bu, inatlarından, hayallerinden, boş hayallerinden vazgeçmeyen ve bu hayaller uğrunda ellerindeki birçok şeyi de kaybeden, tabiricaizse dolmuşa gelen, gaza gelen Ermenistan'a bağlı. Artık Karabağ meselesi de bir noktaya geldiğine göre, Ermenistan'a hem Azerbaycan hem Türkiye barış elini uzatıyoruz. Diyoruz ki gelin Kafkasya'daki gelişmelerden, refahtan, zenginlikten siz de istifade edin. Bu bir açık çağrıdır."

Yıldırım, bu amaçla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan için bir özel temsilci atadığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Ermenistan'ın bu önemli fırsatı ıskalamaması gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah bu şekilde biz, sadece Ermenistan'ın değil bölgedeki bütün ülkelerin daha çok refah, kalkınma ve bölgede yaşayan bütün halkların mutluluğu için çalışma yapmamızın faydalı olacağını düşünüyoruz. Hem diasporanın hem arkalarından kulaklarına fısıldayan, 'Arkanızdayız' diyen devletlerin, iş başa düştüğünde hiçbirinin yanlarında olmadığını, bir faydası olmadığını Ermenistan yönetimi inşallah bu sefer anlamıştır, görmüştür. Gelecek, bölgede iş birliğine, komşular ile iyi geçinmeye bağlıdır. Ermenistan halkının yıllarca süren mağduriyeti sona ersin ve aileye katılsın, birlikte bölge için çalışalım istiyoruz."

"Aliyev böyle bir teklifte bulundu"

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı unvanıyla ilk kez bir programda konuştuğunu bildiren Yıldırım, "Tabii arkadaşlar sakal nerede diye doğal olarak soruyorlar. Ben de Erol Kaya'ya diyorum ki sakal sende, sıfat bende. Sakalımız yok ama sakalı olan birini yanımızda taşırız sürekli, soranlara gösteririz. Ama asıl olan bu işin anlamına müdrik olmak." dedi.

Yıldırım, TDT Aksakallar Konseyi Başkanlığı görevinin verilmesi sürecini şöyle anlattı:

"Savaştaki ziyaretimizde Cenap Prezident (İlham Aliyev) ile muhabbet ederken böyle bir teklifte bulundu. O zaman Azerbaycan, Türk Konseyi'nin dönem başkanıydı. Kendisi dedi ki 'Bizim Türk Konseyi'ne böyle bir mekanizma lazım. Nahçıvan Anlaşması'nda bu var ama fazla işlerlik kazandıramadık. Böyle bir şey düşünür müsün?' 'Takdir sizin Sayın Cumhurbaşkanı.' dedim. Aliyev o süreci başlattı."

İstanbul'da 12 Kasım 2021'de Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılan 8. Türk Konseyi Zirvesi'nde, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı seçildiğini anımsatan Yıldırım, görevin sorumluluğunun farkında olduğunu söyledi.

"Birçok ülke teşkilatımıza üye olmak istiyor"

Yıldırım, 8. Türk Konseyi Zirvesi'nde alınan kararlara değinerek şu değerlendirmede bulundu:

"Şunu gördük memnuniyetle Uzak Doğu'da, Avrupa'da birçok ülke teşkilatımıza üye olmak istiyor. Çok heyecan oluşturdu. Tabii burada üyelik şartları belli. Herkesin üye olması söz konusu değil. Türk devleti olacak veya Türkçenin aynı kökten gelen bir dili olacak veya kendi dilinden başka ikinci konuşulan dil Türkçe olacak. Bunun gibi kriterler kondu. Bu çerçevede, elbette teşkilat büyümeye, gelişmeye devam edecek. Şunu herkesin bilmesi lazım. Bu teşkilatın amacı kimseyi korkutmak değil, bu teşkilatın amacı kimseden korkmadığını da göstermektir.

Bugün Türk Devletleri Teşkilatı 5 milyon kilometrekare bir alanda yayılı. 170 milyon nüfusu var, yıllık bazda 1,5 trilyon gayrisafi hasılası var ve 550 milyar dolar toplam ticaret hacmi var. Tabii ticaret hacminin içinde bu 7 üye ülkenin birbiriyle olan ticareti ne kadar diye baktığımızda yüzde 5'in altında. Burası çok düşündürücü. Bu kadar büyük ticaret içinde yüzde 3 mertebesinde kendi aralarında ticaret yapıyor olmaları kabul edilebilir bir şey değil."

Bölgede iş birliğiyle birçok meselenin halledildiğinin altını çizen Yıldırım, "Biz, Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kesintisiz gidebiliyoruz ama bir şeyimiz daha var, Zengezur koridorunun açılması. Laçin'de eş zamanlı bu koridorun da hayata geçmesiyle artık beraber bu yollarda yürürken tekrar durup, ara verip, uçağa binip geçmeyeceğiz. Yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Azerbaycan Meclisi Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Amiraslanov, TBMM Türkiye Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Eyneddinoğlu Mammadov, Ankara Valisi Vasip Şahin, Azerbaycan Milletvekili Melahat İbrahimkızı, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da törende birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından hediye takdimi yapıldı ve günün anısına fotoğraf çektirildi.

Programda, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin konser verdi.

Kitap Azerbaycan Türkçesi ile kaleme alındı

Azerbaycanlı Milletvekili Melahet İbrahimkızı'nın hazırladığı, editörlüğünü AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın, danışmanlığını ise Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın yaptığı kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in 18 yılda gerçekleştirdikleri ortak faaliyetleri anlatıyor.

Kitap, Azerbaycan Türkçesi ile kaleme alındı.