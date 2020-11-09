Şuşa'nın kurtuluşu Iğdır'da kutlandı - Son Dakika

Şuşa'nın kurtuluşu Iğdır'da kutlandı

09.11.2020 12:13
Şuşa'nın kurtuluşu Iğdır'da kutlandı, System.String[]

Ermeni işgali altında bulunan Şuşa şehrinin Ermenilerden temizlenip kurtarılması Iğdır'da sevinçle karşılandı.

Ermeni işgali altında bulunan Şuşa şehrinin Ermenilerden temizlenip kurtarılması Iğdır'da sevinçle karşılandı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından organize edilen Araç konvoyu ile Şuşa şehrinin Ermenilerden temizlenip kurtarılması kutlandı.

Dernek Başkanı Serdar Ünsal burada yaptığı konuşmada "Bugün Şuşa şehrinin kurtuluşunun sevincini yaşıyoruz. Bugün Türk dünyasının bayramıdır. Toyudur. Ermenilerin Şuşa'dan atılması bizi mutlu etmiştir. Yaşasın Türkiye Azerbaycan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'e bu sevinci bize yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. Yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşliği kahrolsun Ermenistan" dedi.

Konvoya katılan Kafkas Çecen Derneği Başkanı Muharrem Çeçen'de "Bugün sevinçliyiz Şuşa azad olmuştur. Ermeniler dağlık Karabağ'ı boşaltmalıdır" şeklinde konuştu.

Iğdır gazeteciler derneği basın sözcüsü İsmail Aras'ta "Azerbaycan'ın sevinci sevincimizdir. Dağlık Karabağ İşgalden kurtarılıyor. Tarihi Şuşa şehrinin kurtarılması bizi mutlu etmiştir. Yaşasın Türkiye Azerbaycan" dedi.

Konvoya katılanlar belediye meydanında "Karabağ Azerbaycan'ındır. Yaşasın Türkiye Azerbaycan, Karabağ Türk'tür Türk kalacak" şeklinde slogan attılar. Iğdırlı turizmde konvoya otobüslerle katılarak Şuşa'nın kurtuluş sevincine destek verdi. - IĞDIR

Şuşa'nın kurtuluşu Iğdır'da kutlandı
Şuşa'nın kurtuluşu Iğdır'da kutlandı
Şuşa'nın kurtuluşu Iğdır'da kutlandı
Şuşa'nın kurtuluşu Iğdır'da kutlandı
Şuşa'nın kurtuluşu Iğdır'da kutlandı
Şuşa'nın kurtuluşu Iğdır'da kutlandı

Azerbaycan, Türkiye, Iğdır, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şuşa'nın kurtuluşu Iğdır'da kutlandı - Son Dakika


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