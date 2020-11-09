Şuşa'nın kurtuluşunu lokma hayrıyla kutladılar - Son Dakika

Azerbaycan ordusu tarafından Ermeni işgalinde bulunan Karabağ'daki en önemli kent olan Şuşa'nın 28 yıl sonra kurtarılması Manisa'da Azerbaycan Türkleri arasında da büyük bir coşkuyla kutlandı. Lokma hayrıyla şehitler anılırken, Azerbaycan ve Türkiye bayrakları ile 'Tek millet iki devlet' mesajı verildi.

Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, Azerbaycanlı Ceyhun Mammadov ve Canpolat Mammadov kardeşlerin desteği ile Şuşa'nın kurtuluşu ve Bayrak Günü münasebetiyle lokma hayrı yaptı. Yunusemre ilçesindeki Altınçukuru Camii önünde yapılan lokma hayrına MHP Manisa İl Yönetim Kurulu üyesi Soner Ataibiş de katılarak destek verdi. Lokma hayrından sonra Yunusemre ilçesindeki Azerbaycan Kardeşlik Parkında gerçekleştirilen Şuşa'da azatlık kutlaması ve Bayrak Günü etkinliğinde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları bir arada coşkuyla sallandı.

Azerbaycanlı Ceyhun Mammadov ve Canpolat Mammadov kardeşlere lokma hayrı için teşekkür eden Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Taşdemir, "Şuşa'dan gelen zafer haberinin hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de büyük bir coşkuya neden oldu. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. İki devlet tek milletiz. Karabağ tamamen özgürlüğüne kavuşana kadar bu mücadele sürecek." dedi. - MANİSA